Realme C17: изображения, характеристики и дата анонса

922

Назвали дату анонса Realme C17 с Snapdragon 460 и 90-Гц экран

На прошлой неделе появилась информация, что линейка C в модельном ряду Realme получит продолжение, и компания готовит к анонсу Realme C17. Одной из особенностей смартфона станет чип Snapdragon 460. Сегодня компания подтвердила, что 21 сентября она выведет на рынок Realme C17, который будет одним из немногих бюджетников на рынке с 90-герцовым дисплеем. А еще обещан стильный дизайн и высокая производительность.

Читать также: Realme UI 2.0: новые функции и общие улучшения на примере Realme X50 Pro

Со своей стороны, известный поставщик утечек Мукул Шарма выложил в сеть пресс-рендеры Realme C17, раскрывающие ряд его особенностей. Они дали понимание, что новинка удостоится 6,5-дюймового дисплея с максимальной яркостью 600 нит, который займет 90% лицевой площади устройства. А еще будет круглое отверстие под фронтальную камеру, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Доступен смартфон будет в синем и зеленом цветах, а на задней панели установят прямоугольный блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения. Главный модуль разрешением 13 Мп со светосилой f/1.8, есть ширик на 8-мегапикселей и уже привычно видеть дуэт из 2 Мп сенсоров, где один датчик глубины, а другой отвечает за макросъемку.

Читать также: Realme 7 раскупили за первый день продаж: 180000 смартфонов – не предел

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: twitter, gadgets.ndtv