Детали о Sony Xperia 1 IV: редкий и экзотичный самурай в новых «доспехах» и другой начинкой

824

Обещают изменение дизайна и поздний анонс

В этом году сезон начался необычно рано и мы с вами стали свидетелями нескольких премьер. Еще больше новинок нас ждет уже в феврале, где свои новые устройства должны представить Samsung, Realme, Oppo, Xiaomi, ZTE, OnePlus и ряд прочих компаний. Но среди них не окажется Sony, которая ранее предпочитала устраивать анонс очередного флагмана на MWC.

Японская компания может проигнорировать тенденцию к более раннему анонсу новинок. Она проявит сдержанность и осторожность, устроив релиз Sony Xperia 1 IV в мае. Компания рискует поставить свою новинку в заведомо проигрышное положение, когда на рынке уже будет множество топовых устройств и конкуренция будет как никогда жесткой.

Ожидаемо слышать, что Sony Xperia 1 IV предложит платформу Snapdragon 8 Gen 1. А вот оперативной памяти может быть с избытком — от 12 до 16 Гб. Смартфон должен предложить флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой, а также можно будет заряжать аппарат по беспроводу.

Sony Xperia 1 IV получит комплект из трех камер на тыльной стороне, и компания вновь консервативна в своем не желании наращивать разрешение датчиков. Ставку сделают на три сенсора разрешением 12 Мп, где компанию основному модулю составит ширик и телеобъектив. Хотя есть слухи, что прирост разрешения все же случится и в качестве ключевого могут предложить модуль на 48 Мп или 50 Мп.

Из интересного — японские гении решили все же переработать дизайн. Какие именно правки будут внесены в экстерьер, информаторы не сообщают. Они ограничились обещанием «улучшенного дизайна».

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: sumahodigest, weibo