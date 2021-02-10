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  • Некоторые Apple iPhone 15 дребезжат при воспроизведении громкого звука – проблема исчезает после замены телефона

Некоторые Apple iPhone 15 дребезжат при воспроизведении громкого звука – проблема исчезает после замены телефона

04.10.2023 113 0

ДИНАМИКИ дребезжат при воспроизведении музыки или разговоров по громкой связи

Некоторые пользователи Reddit и TikTok утверждают, что имеют проблемы со встроенными динамиками iPhone 15 – аудио трещит и хрипит. Звук искажается, когда включен с высокой громкостью, проблема в основном касается верхнего динамика.


«Мой iPhone 15 Pro Max прибыл в день презентации, и после извлечения из коробки звонки в полную громкость дребезжат в динамике и звучат как жидкость внутри,  то же и для музыки, более 80%. Исходя из моего опыта, кажется, что аудио дребезжит или трещит в определенных видео или определенных частотных диапазонах».

 


Одному из пользователей Apple дважды бесплатно заменила iPhone, поскольку признала наличие проблемы. Другие владельцы iPhone 15 также сообщили, что обращались к Apple с просьбой о замене – проблема не возникала на новых устройствах.

 

Apple iPhone 15

 

На данный момент неизвестно, случилась ли аппаратная неисправность динамиков iPhone 15 или это проблема программного обеспечения. Большинство пострадавших пользователей все еще испытывают тот же эффект﻿﻿ после замены iPhone. Apple пока официально не признала проблему.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.10.2023
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Некоторые Apple iPhone 15 дребезжат при воспроизведении громкого звука – проблема исчезает после замены телефона