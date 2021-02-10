Некоторые Apple iPhone 15 дребезжат при воспроизведении громкого звука – проблема исчезает после замены телефона

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ДИНАМИКИ дребезжат при воспроизведении музыки или разговоров по громкой связи

Некоторые пользователи Reddit и TikTok утверждают, что имеют проблемы со встроенными динамиками iPhone 15 – аудио трещит и хрипит. Звук искажается, когда включен с высокой громкостью, проблема в основном касается верхнего динамика.



«Мой iPhone 15 Pro Max прибыл в день презентации, и после извлечения из коробки звонки в полную громкость дребезжат в динамике и звучат как жидкость внутри, то же и для музыки, более 80%. Исходя из моего опыта, кажется, что аудио дребезжит или трещит в определенных видео или определенных частотных диапазонах».



Одному из пользователей Apple дважды бесплатно заменила iPhone, поскольку признала наличие проблемы. Другие владельцы iPhone 15 также сообщили, что обращались к Apple с просьбой о замене – проблема не возникала на новых устройствах.

На данный момент неизвестно, случилась ли аппаратная неисправность динамиков iPhone 15 или это проблема программного обеспечения. Большинство пострадавших пользователей все еще испытывают тот же эффект﻿﻿ после замены iPhone. Apple пока официально не признала проблему.

Источник: 9to5mac