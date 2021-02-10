Дичь дня Vertu Ayxta Fold: для лохов или кому деньги девать некуда

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Складной Vertu Ayxta Fold оценили в $7075!

Под маркой Vertu выходили самые дорогие телефоны класса люкс. В свое время бренд сделал все, чтобы его продукты были синонимом роскоши, финансового благополучия и эталоном стиля. Этот ореол элитарности был перенесен и на Vertu Ayxta Fold — первый складной аппарат компании. Правда, по факту тут провернули финт, когда за основу взяли уже готовый продукт Royole FlexPai 2 за $1470, который «завернули» в корпус из телячьей кожи и кожи крокодила, чтобы взвинтить ценник почти в 5 раз.

Ценник на Vertu Ayxta Fold впечатляет — $7075! Мягко говоря, он неадекватный и сложно понять на что рассчитывает компания. На фоне такой стоимости цена Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Z Fold 2 смотрится как образец добродетели и скромности.

Столь впечатляющий ценник компания установила на смартфон, построенный на базе Snapdragon 865, обладающий четверной камерой 64 Мп + 32 Мп + 16 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъектив) и аккумулятором емкостью 4450 мАч. Руководит работой Vertu Ayxta Fold прошивка waterOs 2.0 и в комплекте идет зарядка на 18 Вт, хотя сам мобильник поддерживает 27-ваттную зарядку. Даже при такой аховой цене в $7000 компания переложила на плечи пользователей покупку зарядного адаптера большей мощности.

Основная фишка смартфона — гибкий дисплей диагональю 7,8 дюйма разрешением 1920х1440 точек. Стоит его сложить и получается два экрана диагональю 5,5 и 5,4 дюйма.

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Источник: mydrivers