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  • Действует распродажа на легенду iPhone 8 Plus: его можно приобрести всего от 7 581

Действует распродажа на легенду iPhone 8 Plus: его можно приобрести всего от 7 581

09.08.2023 95 0

Король по своей цене

iPhone 8 Plus – узнаваемая и последняя модель, которая имела дисплей 5,5 дюйма, увеличенную емкость батареи, а также камеру с телеобъективом – и это все по доступной стоимости.

 

iPhone

 

Кроме этого, это один из последних представителей с легендарной кнопкой Touch ID, которая большому количеству людей нравится.

 

iPhone 8

 

iPhone 8 Plus имеет хороший процессор – Apple A11 Bionic, который до сих пор остается актуальным и справляется с любыми задачами.

 

Смартфон не теряет своей уникальности и до сих пор остается одним из самых популярных гаджетов, особенно приятные его премиальные материалы корпуса.

 

iPhone 8

 

Приобрести iPhone 8 Plus можно по ссылке ниже:

 

iPhone 8 Plus 64Gb / 256 Gb от 7 582 грн.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 09.08.2023
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