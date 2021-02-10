Действует распродажа на легенду iPhone 8 Plus: его можно приобрести всего от 7 581
Король по своей цене
iPhone 8 Plus – узнаваемая и последняя модель, которая имела дисплей 5,5 дюйма, увеличенную емкость батареи, а также камеру с телеобъективом – и это все по доступной стоимости.
Кроме этого, это один из последних представителей с легендарной кнопкой Touch ID, которая большому количеству людей нравится.
iPhone 8 Plus имеет хороший процессор – Apple A11 Bionic, который до сих пор остается актуальным и справляется с любыми задачами.
Смартфон не теряет своей уникальности и до сих пор остается одним из самых популярных гаджетов, особенно приятные его премиальные материалы корпуса.
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