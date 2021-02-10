Действует распродажа на легенду iPhone 8 Plus: его можно приобрести всего от 7 581

95

Король по своей цене

iPhone 8 Plus – узнаваемая и последняя модель, которая имела дисплей 5,5 дюйма, увеличенную емкость батареи, а также камеру с телеобъективом – и это все по доступной стоимости.

Кроме этого, это один из последних представителей с легендарной кнопкой Touch ID, которая большому количеству людей нравится.

iPhone 8 Plus имеет хороший процессор – Apple A11 Bionic, который до сих пор остается актуальным и справляется с любыми задачами.

Смартфон не теряет своей уникальности и до сих пор остается одним из самых популярных гаджетов, особенно приятные его премиальные материалы корпуса.

Приобрести iPhone 8 Plus можно по ссылке ниже:

iPhone 8 Plus 64Gb / 256 Gb от 7 582 грн.

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: Новая функция от Apple в Apple Music