Dimensity 900 оказался мощнее Snapdragon 750G

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Geekbench показывает, что Dimensity 900 предлагает достойную производительность

Искатели любопытной информации прошерстили базу данных бенчмарка Geekbench и нашли там результаты теста смартфона Oppo с индексом CHP2251. С каким названием новинка дебютирует, информации нет, но вот какой чип будет установлен внутри известно. Она получит процессор MediaTek MT6877V/ZA и за этой аббревиатурой скрывает Dimensity 900.

Интересны эти сведения, прежде всего, тем, что можно оценить уровень производительности нового процессора от MediaTek. По итогам многоядерного теста однокристальная система набрала 2147 баллов и одноядерного — 729. Это позволило сделать вывод, что Dimensity 900 по мощности уступает Snapdragon 780G, но превосходит Snapdragon 750G и Snapdragon 765G.

И это достойный результат. Судя по всему, чипы серии Dimensity все больше будут задавать тон в среднем сегменте. А если брать во внимание, что MediaTek просит за свои чипы меньше, чем Qualcomm, то не удивимся тому, что производители все охотнее станут переводить свои смартфоны на тайваньские SoC.

Напомним, что Dimensity 900 обладает восемью процессорными ядрами, где два Cortex-A78 с пиковой частотой 2,4 ГГц и еще шесть Cortex-A55 разогнаны до частоты 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает Mali-G68 MC4.

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Источник: gsmarena