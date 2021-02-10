Dimensity 9000 сокрушает конкурентов в Geekbench

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Лучше только Apple A15 Bionic

18 марта стартуют продажи Oppo Find X5 Pro с чипом Dimensity 9000 и первые обзоры покажут, каков он в деле новый чип. Сейчас же нам приходится довольствоваться утечками и теми сведениями, которыми с нами делятся инсайдеры.

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Так, вчера известный сетевой информатор Ice Universe выложил в сеть результаты теста в Geekbench 5 неизвестного смартфона Xiaomi. Его модельный номер 22011211С, на рынок он может выйти как Redmi K50 Pro+. По итогам забега в одноядерном тесте смартфон набрал 1309 баллов, а в многоядерном — 4546.

Для сравнения, Exynos 2200 в серии Galaxy S22 набрал 1157 и 3307 баллов соответственно, а Google Tensor на Pixel 6 Pro удалось получить всего 1042 и 2832 балла в аналогичном тесте. Но куда интереснее выглядит сравнение с Snapdragon 8 Gen 1. Так, Redmi K50 Gaming Edition в одноядерном тесте сумел показать результат 1240 баллов в замере производительности одного ядра и 3645 — в многоядерном.

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На данный момент по своей производительности Dimensity 9000 уступает только Apple A15 Bionic, чей результат в Geekbench 5 составил 1734 и 4818 баллов соответственно. Если чипсет в реальных условиях выдаст такую же мощь, то MediaTek можно поздравить с созданием действительно отличного процессора.

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Источник: gizmochina