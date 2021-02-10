Dimensity 9000 в Samsung Galaxy S23? Не торопитесь с ожиданиями

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Samsung не готова предлагать в Galaxy S23 биполярный мир, где есть место решению от MediaTek

Не так давно по сети пронеслась новость, что в следующем поколении флагманов Galaxy S23 компания по-прежнему будет следовать стратегии выпуска двух версий с разными чипами. Но с одним серьезным нюансом — отказ от Exynos в пользу Dimensity 9000. Дескать компания распишется в том, что фирменный топовый чип ей не по зубам.

Прошло несколько дней и два достаточно авторитетных информатора отвергли это предположение. Несмотря на то, что Dimensity 9000 является лучшим решением, чем Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, поскольку создан на лучшей архитектуре, Samsung, как сообщается, не намерена использовать его в грядущем Galaxy S22 FE. Этой информацией поделился инсайдер с ником @chunvn8888 в Twitter. Вскоре после этого другой информатор Йогеш Брар ответил в ветке, что южнокорейский гигант не будет использовать чипсеты MediaTek в будущих устройствах, подразумевая, что Galaxy S23 будет поставляться с чипсетами Exynos и Snapdragon.

По всей видимости, Samsung все же не оставляет попыток создать конкурентоспособный флагманский чип. Посмотрим, какой у нее выйдет Exynos 2300. Что же касается Dimensity 9000, то на данный момент он является одним из лучших процессоров на рынке, что делает его отличным выбором для того же Galaxy S22 FE. Использование этого чипа могло бы сделать эту модель интересной, позволит выделить на фоне устройств серии Galaxy S22 и у компании было бы конкурентное преимущество в ценообразовании. Как поступит Samsung, неизвестно. Велика вероятность, что она не рискнет пойти на такой шаг.

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Источник: mydrivers