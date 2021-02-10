Dimensity 9300 теряет до половины мощности – неудачное решение MediaTek или неподготовленное ПО?

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Ох эта битва за балы в бенчмарках

Чипсет Dimensity 9300 от MediaTek демонстрирует серьезные проблемы с перегревом и тротлингом при тестировании нагрузки.

В тесте нагрузка CPU со 100 потоками чипсет снизила производительность на 46%. Одно ядро сократило тактовую частоту до 0,6 ГГц, а другие – до 1,2-1,5 ГГц вместо заявленных 3,25 ГГц.

При этом тест производился на смартфоне Vivo X100 Pro с системой охлаждения в виде тепловой трубки. А чип производится по 4 нм техпроцессу TSMC, который известен энергоэффективностью. К тому же тайваньцы ради того, чтобы обогнать по цифрам Apple пришли к крайностям – частоты повышены до таких значений, чтобы обогнать Apple на 2-3% в бенчмарках.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">Mediatek Dimensity 9300 <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/VivoX100Pro?src=hash&ref_src=twsrc %5Etfw">#VivoX100Pro</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Zi3k4Wmeib">pic.twitter.com/Zi3k4Wmeib</a></p>— Sahil Karoul (@KaroulSahil) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/KaroulSahil/status/1727765677719642618?ref_src=twsrc%5Etfw">November 23, 2023</a> https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Скорее всего, проблема Dimensity 9300 заключается в отсутствии энергосберегающих ядер, в отличие от чипов Snapdragon или Apple. Однако, вполне возможно, что бренд просто не успел подготовиться и настроить корректно планировщик – но это только догадки.

Хотя в повседневном использовании смартфоны с Dimensity 9300 должны работать нормально, эти результаты указывают либо на серьезный недостаток в архитектуре чипсета, либо желание обогнать Apple в синтетике.

Источник - wccftech