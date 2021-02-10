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  • Единственная фишка Apple Watch 9 наконец-то добавлена в watchOS 10.1 бета

Единственная фишка Apple Watch 9 наконец-то добавлена в watchOS 10.1 бета

03.10.2023 131 0

УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЮ

 

В новой бета-версии watchOS 10.1 появилась поддержка функции Double Tap для Apple Watch Series 9 и Ultra 2.

 

Единственная фишка Apple Watch 9 наконец-то добавлена в watchOS 10.1 бета – фото 1

 

Она позволяет выполнять действия двойным тапом указательного и большого пальца, не касаясь экрана.

 

Это удобно, когда держите что-то в руке или просто не хотите тянуться к часам. Можно выключать будильники, таймеры, музыку и т.д. Жест оказывается с помощью акселерометра и датчика пульса.

 

Единственная фишка Apple Watch 9 наконец-то добавлена в watchOS 10.1 бета – фото 2

 

Этот жест доступен только на новых Apple Watch S9 и Ultra 2 благодаря чипу S9, что очень иронично, поскольку это единственная фишка, которую принесло нам новое поколение Apple Watch – а оно до сих пор было недоступным, а сейчас в стадии тестирования.

 

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Источник - 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 03.10.2023
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Единственная фишка Apple Watch 9 наконец-то добавлена в watchOS 10.1 бета