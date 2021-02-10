Дисплеи iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max не всегда суперплавные

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При работе со сторонними приложениями на 120 Гц рассчитывать не стоит. Пока

Кардинальных преображений и изменений в семействе iPhone 13 немного. Одно из них — увеличение частоты обновления экрана в «прошках». Сама Apple гордо именует функцию как ProMotion. В мире Android обошлись без изысков и называют ее проще — дисплей с частотой обновления дисплея 120 Гц. И вот уже почти два года продвигают эту фишку в своих устройствах, обогнав прочно Apple.

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Но, как оказалось, эта фича бесполезна в новеньких айфонах, когда речь идет о работе со сторонними приложениями. Эту особенность заметили первые покупатели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Преимущества плавной анимации можно ощутить при прокрутке, а также есть адаптация частоты обновления под воспроизводимый контент от 10 Гц до 120 Гц, а вот при работе со сторонним софтом плавной анимации нет. В этом случае герцовка ограничена 60 Гц.

Сама Apple об этом хорошо осведомлена. Это проблема программная и компания заявляет, что исправит ее в самое ближайшее время. С этой целью она разослала разработчикам приложений инструкции о том, какие изменения нужно внести в код программ. Естественно, что на это уйдет время и всю прелесть от 120 Гц пользователи смогут ощутить спустя какое-то время.

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Источник: theverge