Apple нашла как отомстить Epic Games за строптивость

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Fortnite не вернется на полки App Store без принуждения по решению суда. Epic Games получил черную метку

Epic Games оказалась в числе смельчаков, кто позволил себе нападки на бизнес-модель Apple в App Store. Она решила бросить вызов компании и отправилась в суд, чтобы доказать, что концерн из Купертино, используя свое монопольное положение на рынке iOS, взимает необоснованные 30% комиссионных. Не так давно наступила развязка и, увы, Epic Games не получила тот результат, на который рассчитывала.

Суд не признал Apple монополией и не поддержал студию игр в мнении, что 30% — это грабеж. Единственное, чего удалось добиться, так это того, что Apple не имеет права требовать использовать только собственную платежную систему в App Store. Разработчикам позволят размещать в приложениях ссылки, позволяющие перейти на сайт разработчиков, где и можно будет совершить оплату используя сторонние платежные системы.

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Не послушание и выпад в сторону Apple обернется для Epic Games тем, что ее культовую игру Fortnite, которую ранее удалили из App Store за демарш с приемом платежей в обход системы оплаты Apple, не вернут в магазин приложений. Apple отказалась возвращать игру в каталог App Store и сделает это исключительно, если суд обяжет ее. Компания направила студии игр официальное письмо, где четко указала, что добровольно не намерена разрешать публикацию Fortnite в собственном магазине приложений. Единственный вариант давления и понуждения — обращение в суд.

Apple хорошо понимают, что на восстановление справедливости и тяжбу в судах у Epic Games может уйти ни один год. Не стоит забывать, что разработчикам игры еще предстоит доказать свою правоту, а в нынешней ситуации сделать это непросто. Такое поведение концерна из Купертино вызвало возмущение у главы Epic Games, который, заявил, что Apple поступает непорядочно.

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Все дело в том, что ранее американская компания не раз заявляла о том, что вернет Fortnite в каталог App Store, если разработчики будут следовать установленным правилам. После судебных баталий Epic Games согласилась следовать устоям «яблочного» магазина приложений, как и прочие игроки. Но Apple не сдержала слово и свои обещания, закрыв перед ними дверь. Похоже, что концерн из Купертино всерьез настроен наказать еретика и отступника за то, что тот позволил ослушаться. Историю Fortnite на iOS можно считать завершенной. Это цена, которую заплатит Epic Games за попытку поставить под сомнение справедливость бизнес-модели Apple.

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Источник: bbc