Дисплей OnePlus 9T позаимствует технологию у OnePlus 9 Pro

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LTPO-панель найдет свое применение в OnePlus 9T

OnePlus взяла за правило дважды в год обновлять свои флагманы: выходит Т-версия, которая обесценивает весеннюю вариацию базового флагмана компании. Как правило, флагманскому статусу «прошки» ничего не угрожает, она продолжает быть главным устройством компании. Осенний OnePlus 9T должен выйти по расписанию и первые подробности о нем уже появились в сети.

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OnePlus 9

По данным сетевых информаторов OnePlus 9T получит изогнутый дисплей Samsung E4 и его частоту обновления доведут до 120 Гц. Матрица с технологией LTPO и позволяет адаптироваться под контент, отображаемый на экране. А вот от идеи наращивать разрешение отказались. Вместо QuadHD+ дисплей OnePlus 9T предложит FullHD+. Такое решение должно благоприятно сказаться на автономности и быстродействии смартфона. А еще и в этом году Pro-версию обновлять не будут. OnePlus 9T станет единственным осенним флагманом компании.

На данном этапе это все, что известно о нем. Но не сложно предположить, что основу OnePlus 9T составит платформа Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ (Pro), предложат минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также реализуют поддержку беспроводной зарядки и мощность быстрой может быть выше, чем 65 Вт.

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Источник: twitter