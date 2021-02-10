OnePlus Nord CE 5G и Nord N200 5G получили дату анонса

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OnePlus Nord CE 5G и Nord N200 5G станут доступными 5G-смартфонами

Вчера генеральный директор OnePlus решил положить конец слухам о точной дате дебюта OnePlus Nord CE 5G. Следом за тизером, что его премьера состоится летом, топ-менеджер компании объявил, что пройдет она 10 июня. Аббревиатура CE расшифровывается как Core Edition и компания обещает, что его покупатели получат лучший пользовательский опыт в своем ценовом сегменте.

Самое интересное, что OnePlus Nord CE 5G не единственное устройство, которое дебютирует в скором времени. Компания готовится представить два смартфона и речь не идет о OnePlus Nord 2. Пришло сообщение, что для рынка Европы и Индии компания представит Nord CE 5G, а вот рынок Северной Америки будет покорять Nord N200 5G. Для последней новинки компания даже не планирует устраивать презентацию, и она станет самым доступным 5G-смартфоном на североамериканском рынке.

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О самих смартфонах мало что известно, но точно можно говорить, что они предложат поддержку сетей пятого поколения. Сама компания заявляет, что среднего класса мобильники серии Nord получат ряд флагманских функций. По словам главы компании Пита Лау, они выяснили, что пользователи хотят получить от доступного смартфона в исполнении OnePlus и готовы им это дать.

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Источник: androidauthority