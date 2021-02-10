Удивительная надежность: iPhone работает после года под водой

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Погруженный iPhone полностью функционирует через 12 месяцев

Подводный клуб Four Lakes Scuba Club, известный своими операциями по очистке окружающей среды в озере Мендота, регулярно сталкивается с разными мобильными телефонами во время своих подводных операций. Как правило, эти устройства не функционируют после того, как их извлекают из воды. Однако недавно найденный iPhone оказался крепким орешком.

Эллен Эванс, президент подводного клуба Four Lakes Scuba Club, объяснила, что при попытке зарядить удаленный со дна iPhone они были приятно удивлены, увидев, что его экран засветился, указывая на признаки жизни.

После потрясающего восстановления местные власти взяли на себя обязанность отыскать законного владельца iPhone. Благодаря хранящимся на устройстве внутренним данным, они успешно идентифицировали Элли Айзенберг как владелицу.

Вспоминая этот инцидент, Айзенберг, выпускница Университета Висконсин-Мэдисон, поделилась, что летом 2022 она случайно впустила свой iPhone в воду во время катания на лодке с друзьями. То есть смартфон пролежал под водой почти год.

Если смотреть на покрытие из нержавеющей стали, устройство выглядит как iPhone 12 Pro или iPhone 13 Pro, но подробности относительно конкретной модели iPhone остаются нераскрытыми. Его способность выдерживать столь длительное погружение, несомненно, демонстрирует надежность современной разработки смартфонов.

Когда-то мы удивлялись устойчивости Nokia 3310 к внешним факторам, и хоть разбить современные смартфоны гораздо легче старых телефонов, но погружение под воду раньше убивало телефоны почти всегда, а современные могут выдерживать такие издевательства достаточно выносливо.

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Источник: gizmochina