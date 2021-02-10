Дизайн первого авто от Xiaomi выплыл в сети

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Наконец стало известно как будет выглядеть седьмой автомобиль.

В конце января мы писали об утечке информации о прототипах первого автомобиля от компании Xiaomi. Тогда мы узнали о приблизительных технических характеристиках, но почти ничего не было известно о его внешнем виде и интерьере.

Сегодня произошла утечка, которая предоставляет достаточно подробную информацию о дизайне будущего автомобиля с кодовым названием MS11. В общем дизайн выглядит свежим и современным, и главное что нет никаких аляпистых элементов как блоки камер на их смартфонах. Сразу видно, что дизайнеров из мобильного подразделения и близко не подпускали к разработке авто. Также подтвердилось название системы на которой будет работать машина – это MIUI Car. Надеюсь что автомобильная версия будет гораздо лучше чем мобильная.

А вы пишите в комментариях как вам дизайн авто от авторов топов за свои деньги.

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Источник: EqualLeaks