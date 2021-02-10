Дизайн Redmi K50 Pro визуализировали

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Но не спешите принимать изображение на веру, реальность может быть иной

На прошлой неделе стартовала промо-кампания, посвященная предстоящему выходу серии Redmi K50. Компания раскрыла ряд подробностей о характеристиках устройств линейки, но не стала посвящать в то, какой дизайн они получат. На помощь пришли инсайдеры, слившие в сеть фото чехла.

Взяв за основу снимки аксессуара для Redmi K50 Pro издание Xiaomiui создало качественное изображение того, как может выглядеть смартфон. Но ресурс не гарантирует того, что именно такой дизайн и получит новинка. Всегда есть шанс, что снимки чехла всего лишь фейк.

Нам показали смартфон, который вобрал в себя черты Redmi Note 11 и Xiaomi Civi, где от последнего «раздутый» блок основной камеры. Издание уверяет, что в качестве главного тут будет выступать датчик Sony IMX686 на 64-мегапикселя, ассистировать которому станет ширик OmniVision OV13B10 и макродатчик OV08A10 на 8 Мп или 2 Мп модуль GC02M1.

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Сообщается, что Redmi K50 Pro удостоится чипсета Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED‑дисплея диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, бокового сканера отпечатков пальцев, линейного вибромотора AW8697, который получила серия Xiaomi 12 и мы увидим его в Xiaomi Mix 5. В числе характеристик смартфона упоминается фирменный чипсет Surge P1, который отвечает за работу быстрой зарядки.

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Источник: xiaomiui