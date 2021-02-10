Redmi K50: чехол для смартфона готов и характеристики его игровой версии

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В Redmi K50 Gaming Edition ставку сделают на производительность, хороший звук и быструю зарядку

Зачем смартфону система охлаждения? Конечно, для того, чтобы не перегреться и избежать падения производительности. Именно поэтому смартфоны серии Redmi K50 получат систему жидкостного охлаждения. Особенно те версии, которые будут построены на базе Snapdragon 8 Gen 1. Ранее вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг подтвердил присутствие этой платформы и жидкостного охлаждения в Redmi K50.

Компания декларирует, что это будет двойная система охлаждения для отвода тепла и обеспечения стабильной производительности в любых сценариях использования. Ожидается, что помимо собственно жидкостного охлаждения тут предложат вентилятор по аналогии тому как поступает ZTE в своих смартфонах для геймеров Nubia Red Magic.

Если верить сетевому информатору Digital Chat Station, то в семействе Redmi K50 вновь предложат геймерский вариант Gaming Edition. Именно в этой версии обещают Snapdragon 8 Gen 1, батарейку емкостью 4700 мАч с быстрой 120 Вт зарядкой и систему охлаждения. А еще тут будут стереодинамики с настройкой от JBL, линейный вибромотор, операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13 и OLED-дисплей с повышенной частотой обновления, защищает который стекло Gorilla Glass Victus.

В дополнение к характеристикам игрового Redmi K50, информатор слил изображения чехла, который предназначен для базовой версии. Мы видим вырезы под тройную тыльную камеру, USB Type-C разъем, динамик, ИК-порт и 3,5 мм разъем для наушников на верхней грани.

Прочие слухи ориентируют на то, что частота обновления экрана составит 144 Гц и на тыльной стороне установят тыльную камеру 64 Мп (Sony IMX686) + 13 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины). Есть вероятность, что выпустят еще версию, где в качестве главного предложат датчик на 108 Мп. Логично будет предположить, что за пределы Китая смартфон выйдет как Poco F4 GT.

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Источники: sparronews, sparronews