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Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно!

29.11.2023 69 0

Стильно!

В преддверии анонса смартфона Meizu 21 в сети появляется все больше утечек информации о нем. Последние касаются параметров камер и дизайна корпуса.

Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно! – фото 1

Согласно новым данным, Meizu 21 получит тройную камеру: основную 200 Мп, широкоугольную 13 Мп и дополнительную 5 Мп. Сенсор основной камеры – 200 Мп Samsung HP3 1/1.4” с OIS.

Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно! – фото 2

Что касается задней панели смартфона, то она оказалась почти идентичной предыдущей модели Meizu 20. Отличие – только в размещении логотипа компании.

Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно! – фото 3

Однако, главная его фишка - белая рамка вокруг дисплея и дисплей, утопленный в эту рамку, выглядит довольно стильно и необычно.

Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно! – фото 4

Кстати, презентация уже скоро - 30 ноября, так что нам остается ждать завтрашнего дня, чтобы окончательно понять возможности этой новинки.

Источник - weibo

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.11.2023
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Дизайн и характеристики Meizu 21 уже гуляют в сети: очень стильно!