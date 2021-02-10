Дизайн ZTE Axon 40 Ultra оригинальностью не блещет

235

Стиль предшественника сохранят

Через неделю состоится премьера семейства ZTE Axon 40 и сегодня в сети появилось качественное изображение еще не представленного флагмана ZTE Axon 40 Ultra.

Новинка получит типичный на сегодня дизайн задней крышки: прямоугольный блок камеры с тремя объективами, выстроенными в ряд и вспышкой. И единственной чертой, отличающей Axon 40 Ultra от других, будет небольшая надпись ZTE, расположенная под площадкой с камерами.

Более интересной обещает быть передняя панель ZTE Axon 40 Ultra, ведь компании удалось скрыть фронтальную камеру вместе со всеми датчиками под экран. Поэтому вся фронтальная часть аппарата будет отдана под огромную 6,9-дюймовую OLED-матрицу с закруглениями по бокам. И если рамки сверху и снизу будут в жизни такими же тонкими, как на изображении (во что верится с трудом), то это будет абсолютная победа.

Напомним, что ZTE Axon 40 Ultra должен получить процессор Snapdragon 8 Gen 1, камеру с тремя объективами разрешением 64 Мп каждый и фронталку на 44 Мп. Цена на смартфон должна стартовать с $750 за младшую версию.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: EqualLeaks﻿