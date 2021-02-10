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Сеть 4G обеспечивает высокоскоростной интернет, благодаря которому можно просматривать различные видео и трансляции в высоком качестве, открывать ресурсоемкие веб-страницы, быстро скачивать объемные материалы. Но существует также стандарт 4G+, который способен выдать интернет на еще большей скорости. Технология называется LTE-Advanced. Как она работает, для чего нужна и какие смартфоны поддерживают этот стандарт связи – расскажем в сегодняшней статье.

Что такое LTE-Advanced (4G+) и как работает

LTE-Advanced еще называется 4G+, LTE+, LTE-A, Carrier Aggregation или агрегация несущих частот. Все эти названия обозначают одинаковую технологию. LTE-Advanced – это беспроводной стандарт мобильной связи, представляющий собой улучшенную версию стандартной сети 4G.

ЛТЕ-А работает следующим образом: несколько диапазонов (несущих частот) объединяются, из-за чего повышается скорость мобильного интернета. Подробнее о частотных диапазонах мы рассказывали в этой статье. Каждый оператор предоставляет интернет на своих каналах с определенным диапазоном. Эти каналы могут перегружаться, из-за чего скорость интернета будет падать. Агрегация несущих решает эту проблему, объединяя несколько диапазонов, которые еще называются band. Какие именно бэнды объединять – решает оператор. Чаще всего происходит агрегация B7 + B7, B3 + B7, B3 + B38 или даже B3 + B7 + B38 и B3 + B7 + B7. В теории возможно объединение до пяти бэндов, но чаще всего агрегируется два или три диапазона.

Например, сеть 4G на одном канале предоставляет скорость до 150 Мбит/с. Но с использованием LTE Advanced можно добиться скорости до 300 Мбит/с и больше, то есть, интернет будет в два раза быстрее. Некоторые флагманы вообще поддерживают скорость до 2 Гбит/с.

Обратите внимание! Агрегация частот есть не в каждом городе. Обычно ее используют в густонаселенных городах, где перегружаются основные каналы. Поэтому основное требование для работы LTE-Advanced – соответствующее покрытие. В России агрегация несущих частот есть в основных российских операторов – МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Yota. В Украине 4G+ предоставляют Киевстар, Vodafone и lifecell. Чтобы узнать, поддерживается ли агрегация конкретно в вашей местности – нужно самостоятельно связаться с оператором и уточнить этот вопрос.

Плюсы и минусы использования LTE-A

Основное преимущество Carrier Aggregation заключается в повышенной скорости интернета. Как уже отмечалось выше, разница с обычной сетью 4G довольно большая. Если скорость 4G составляет около 100-150 Мбит/с, то с использованием LTE-A цифра достигает 300 Мбит/с. Это значит, что вы сможете с большим комфортом потреблять контент. Разумеется, скорость строго 300 Мбит/с не гарантируется – все зависит от конкретного оператора и местности, а также от модели смартфона. Но в любом случае интернет будет работать быстрее.

Недостаток, как ни странно, тоже имеется. И это быстрый разряд аккумулятора, поскольку мобильное устройство подключается сразу к нескольким диапазонам. Телефон будет разряжаться примерно на 10-15% быстрее, чем при использовании 4G или 3G.

Как узнать, поддерживает ли смартфон агрегацию частот

Не все телефоны могут сразу подключаться к нескольким каналам. Для этого должен быть модуль связи Cat.6 и выше. Но данное значение не всегда указывается в характеристиках смартфона, поэтому достаточно просто посмотреть, есть ли там обозначение LTE-A. Для этого открываем официальный сайт производителя, страницу в интернет-магазине, тематический форум (например, 4pda) или любой надежный сайт. Лично мне удобно смотреть все характеристики смартфонов на сайте Gsmarena. Он на английском языке, но можно воспользоваться онлайн-переводчиком. На сайте размещены точные технические параметры телефонов практически от всех производителей.

1. Заходим на сайт и выбираем производителя из блока в левом углу страницы, либо просто вводим названием модели в поисковую строку.

2. Открываем вкладку «Technology» и проверяем строку «Speed». Там должно быть указано «LTE-A». Если такая пометка есть, значит, агрегация несущих частот на этой модели возможна. Но опять же при условии, что оператор предоставляет эту услугу в вашем регионе.





Включение LTE-Advanced на Android-телефонах

Большинство производителей не добавляют в мобильные устройства функцию самостоятельного включения и выключения LTE-A. Смартфон просто автоматически подключается к нескольким частотам, если такая возможность предусмотрена оператором. Вы можете узнать о текущей агрегации по значку 4G+ или LTE-A в строке состояния.

Но, к примеру, на телефонах Honor или Huawei агрегацию можно включить вручную. Для этого открываем «Настройки» – «Мобильная сеть» и передвигаем ползунок напротив «Агрегация частот». Если соблюдены все условия для объединения каналов, то телефон сразу подключится к нескольким диапазоном.

Выводы

LTE-Advanced – это очень полезная технология, которая повысит скорость вашего интернета. Поскольку 5G еще недоступна в наших странах, а скорости 4G уже маловато для некоторых сценариев, 4G+ становится отличным решением. Ведь мало кто из пользователей откажется от скоростного интернета. Да, аккумулятор телефона будет разряжаться быстрее, но на этот недостаток можно закрыть глаза, учитывая неплохую емкость современных смартфонов. Пишите в комментарии, знали ли вы раньше об агрегации несущих частот и используете ли ее.