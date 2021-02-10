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Сеть 4G давно заменила 3G, поскольку она обеспечивает быстрый и бесперебойный мобильный интернет. Данное поколение беспроводной телефонной связи еще называется LTE. Отличия между 4G и ЛТЕ все же присутствуют, но они минимальны, поэтому останавливаться на этом не будем. Гораздо интереснее поговорить о частотных диапазонах – что это такое, для чего нужно и какие бэнды работают в наших странах. В этой статье больше всего внимания уделим Band 20 – обязателен ли этот диапазон в смартфонах и можно ли комфортно пользоваться мобильным интернетом без него.

Что такое частотные диапазоны (бэнды) и как работают

Если говорить максимально доступным языком, то Band – это та частота связи, на которой происходит раздача доступа к 4G (LTE). Технология 4G может работать на разных частотах – от сверхнизких до сверхвысоких. Исходя из этого, становится понятно, что все бэнды работают на разных частотах, а также имеют разную плотность и скорость сигнала. Поэтому одни частотные диапазоны больше подходят для густонаселенных районов с плотной застройкой, другие – для открытых местностей.

Для беспроводной передачи сотовой связи используются базовые станции (БС). Скорость передачи данных зависит от радиочастоты. И здесь важно объяснить, какие есть радиоволны и как они распределяются в атмосфере:

УКВ (ультракороткие волны) – имеют свойство сильно отражаться от предметов, за счет чего усиливается их действие. Поскольку они могут отражаться даже от домов, то используются в городах.

КВ (короткие волны) и СВ (средние волны) – чаще всего используются между городами, поскольку свободно проходят сквозь препятствие, например, холм.

ДВ (длинные волны) – их длины достаточно для передачи информации даже между странами и материками, но такие волны способны перенести совсем немного данных.

Почему длина волны важна? Дело в том, что чем волна длиннее, тем ниже ее частота. Чем частота выше – тем длина короче. Из этого выходит, что низкочастотные бэнды способны работать на больших расстояниях, а высокочастотные – только на маленьких. Именно поэтому бенды важно правильно распределить, исходя из местности и расстояний между населенными пунктами. Некоторые бэнды могут быть неэффективными на больших расстояниях, но на маленьких они выдадут максимальную скорость и точно пригодятся. Более подробно расскажем в следующем пункте.

Какие бэнды поддерживаются в России и Украине

С вводной частью разобрались, а теперь выясним, какие частотные диапазоны используются в России и Украине. На территории России это пять бэндов:

Band 31 с диапазоном 450 МГц FDD;

Band 20 с диапазоном 800 МГц FDD;

Band 3 c диапазоном 1800 МГц FDD;

Band 7 c диапазоном 2600 МГц FDD;

Band 38 c диапазоном 2600 МГц TDD.

Бэнд 38 уже практически не используется, поскольку работает на LTE TDD. Количество таких базовых станций постоянно уменьшается, и сейчас почти вся Россия работает на БС LTE FDD. Тройка наиболее распространенных частот в РФ – это B3, B7 и B20. В Украине также три рабочих бэнда – это Band 3 (1800 МГц), Band 7 (2600 МГц) и Band 8 (900 МГц).

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Обязателен ли диапазон Band 20

Как видим, B20 наиболее актуален для России, где и используется довольно активно. Но вопрос остается открытым – нужен ли он вообще, ведь частота очень низкая. И здесь вспоминаем про распределение радиочастот. Чем частота ниже – тем она длиннее. Получается, что низкочастотный band может работать на больших расстояниях, и именно поэтому его следует использовать.

Band 20 активно применяют на автомобильных трассах и прочих обширных участках. Данная частота способна покрывать довольно большую площадь, хоть и обладает самой низкой скоростью по сравнению с другими бэндами. Также B20 используется даже в закрытых помещениях, таких как подвалы и лифты. Другие частоты просто не будут работать там в силу своей специфики. Но Бэнд 20 чувствителен к различным помехам (препятствиям), поэтому чаще всего его используют за городом и в малонаселенных пунктах.

В больших городах активно применяются другие частоты, такие как Band 3 и Band 7. B3 является наиболее универсальной частотой, поскольку работает на средних расстояниях и выдает неплохую скорость. B7 – самый высокочастотный диапазон, поэтому покрывает маленькие расстояние. Скорость у него отличная, но толк будет, только если поставить много базовых станций. В больших городах обычно так и происходит.

Также Бэнд 20 оказывается полезным в случае агрегации несущих. Технология называется LTE+. Если говорить вкратце, то агрегация несущих подразумевает объединение нескольких бэндов для улучшения сигнала. Объединять можно как одинаковые, так и разные частотные диапазоны. Например, band 20 + band 7, band 7 + band 7. В результате получаем более быстрый мобильный интернет даже при перегруженных каналах.

Подведем выводы: Band 20 не является основным диапазоном в густонаселенных пунктах. Там прекрасно можно обойтись без него, но стоит выехать за город или оказаться в небольшом городке – и данный Band точно понадобится. Еще в больших городах он используется в качестве резервного, когда каналы с основными диапазонами перегружаются. Если смартфон не будет поддерживать B20, то большая вероятность, что на автомобильной трассе или в поселке сеть 4G станет постоянно «отваливаться», либо устройство вообще переключится на 3G, H, H+, E. Поэтому поддержка Band 20 крайне желательна, но в теории обойтись без этого диапазона возможно. Все зависит от того, в какой местности вы проживаете.

Какие смартфоны поддерживают Band 20

Данным вопросом задаются многие пользователи, которые хотят приобрести китайскую версию смартфона. Band 20 активно используется в России и некоторых других европейских странах. Поэтому этот частотный диапазон с вероятностью 99% будет поддерживаться в любом современном телефоне, который ориентирован на международный или российский рынок. Да-да, речь идет именно о глобальных версиях. В Китае Бэнд 20 практически не используется, так что в мобильных устройствах для внутреннего рынка такого диапазона, скорее всего, не будет.

Если покупаете смартфон на AliExpress, обязательно проверяйте, чтобы стояла пометка «Global Version». Если же хотите приобрести китайскую или индийскую версию, уточните у продавца наличие B20.

Мы разобрались, для чего нужен Band 20 и можно ли обойтись без этого диапазона. Надеюсь, что статья оказалась полезной и информативной.﻿