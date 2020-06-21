Microsoft шлифует Surface Duo – корпорация начала оптимизировать приложения

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Уже не секрет, что Microsoft Surface Duo будет выпущен в следующем месяце, до показа Fold 2 и Z Flip 5G. Пока трудно сказать, на кого рассчитан смартфон, но Microsoft, похоже, собирается завоевывать доверие хорошим ПО. По крайней мере, об этом говорят последние слухи.

Согласно утечкам, техногигант уже взялся за разработку Android 11 для своего Surface Duo. Это говорит о том, что нам стоит ожидать обновления до новейшей версии ОС уже в сентябре, всего через месяц после анонса.

Что это значит?

Такие новости говорят о серьёзном отношении Microsoft к программному обеспечению новинки. Намерения компании также подтверждают недавне утечки о поддержке двух экранов браузеров Edge и сервисов Outlook. Помимо этого, под необычный форм-фактор адаптируют приложение «Ваш телефон»﻿ и, скорее всего, ещё много программ.

Всё вышеперечисленное говорит только об одном – ﻿Microsoft действительно ответственно относится к оптимизации Surface Duo и делает всё для того, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта, как это было с ZTE Axon M и Sony Tablet P.

Подробнее о характеристиках и фишках Microsoft Surface Duo вы можете почитать в серии наших статей:

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