Складной Microsoft Surface Duo ближе, чем кажется!

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Microsoft объявила, что готовит устройство с двумя дисплеями ещё в 2019 году. Но его выпуск до сих пор не состоялся. Мы знаем, что несколько месяцев назад компания была в шаге от презентации, но тогда ей помешал кризис, настигший весь мир. Он сорвал много проектов корпорации, и теперь Microsoft разбирается со всеми неоконченными делами, среди которых собственное складное устройство.

Surface Duo

Отложенный продукт называется Surface Duo. В прошлом году в сети было много слухов об этом смартфоне, в один момент его почти презентовали, но тогда планам Microsoft не было суждено сбыться. Возможно, теперь ситуация изменится. Как сообщает авторитетный инсайдер Зак Боуден, Microsoft собирается показать Surface Duo раньше, чем Samsung представит Fold 2. Это значит, что презентация новинки состоится до августа, скорее всего, в конце июля.

Конечно, любо инсайд никогда нельзя расценивать как достоверный на все 100 процентов. Учитывая непростую судьбу Surface Duo, очередной перенос станет ужасно разочаровывающим, но не слишком неожиданным решением. И пусть ситуация в индустрии становится чуть более прогнозируемой, в планах всех корпораций пока слишком много неопределённости, и Microsoft не исключение.

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Источник: Twitter