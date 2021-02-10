Достаточно лица: будущее технологии распознавания лица

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Постепенно мы привыкли к тому, что смартфон «узнает» нас и не требует ввода пароля или идентификации по отпечатку пальца. Едва завидев нас, он разблокируется и происходит это благодаря технологии распознавания по лицу. Нравится? Пугает? Баловство?

Мало кто будет спорить, что удобно быстро получить доступ к смартфону, просто поднеся его к лицу. Работает технология просто — она снимает метрику или делает слепок лица владельца, ведь каждый из нас обладает индивидуальными признаками или чертами, позволяющими отличить нас друг от друга. Совпал слепок с лицом, которое «видит» смартфон — вход открыт. Не совпадает — в допуске будет отказано.

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Насколько хорошо работает система распознавания лиц в настоящее время? Вполне неплохо, но она иногда ошибается, не всегда работает со 100-процентной точностью и не обладает высоким уровнем безопасности, чтобы найти широкое распространение. Систему можно с легкостью обойти, если она основана на базовой технологии цветной камеры. Мы уже не раз слышали истории, как систему распознавания лица смогли обмануть при помощи 3D-модели лица или даже посредством фотографии.

Именно поэтому производители продолжают предлагать в смартфонах сканеры отпечатков пальцев, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности и защиты данных. Еще один минус распознавания по лицу — она не способна корректно идентифицировать произошедшие изменения во внешности, например, когда на лице пользователя появляются усы или борода, он одевает очки или маску.

Безусловно, система распознавания лица постоянно совершенствуется и на смену 2D пришло 3D-распознавание, обеспечивающее более точное распознавание лица. Создается трехмерное изображение поверхности лица в реальном времени, софт выделяет мельчайшие подробности уникальных областей, которые не меняются со временем. Например, кривые глазного гнезда, подбородка и носа.

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3D-технологию используют в iPhone, и она обеспечивает достаточно высокий уровень защиты. Но ее реализация вещь затратная и дорогая. И она не совершенна, работает на небольшом расстоянии и не всегда корректно срабатывает при ярком освещении. Именно поэтому большинство компаний отказались от ее применения, отдав предпочтение простой реализации функции распознавания по лицу и не забыв предложить дактилоскопический датчик, переложив право выбора метода биометрии на плечи пользователей.

Индустрия нуждается в более гибком, надежном и не слишком дорогостоящем методе идентификации по лицу. Возможно, именно такой и окажется технология распознавания лица от южнокорейской компании Suprema. В своей работе она задействует не только традиционные цветные изображения, но и изображения лица, созданные в ближней инфракрасной области спектра (NIR).

Большинство технологий распознавания лица на рынке применяют инфракрасные данные исключительно для защиты от подмены (спуфинга), в случае же с разработкой от компании Suprema монохромные изображения в ближнем инфракрасном диапазоне являются ключевыми факторами ее работы. Искусственный интеллект отвечает за выявление и распознавание ключевых особенностей рельефа лица. Как утверждает разработчик, такую систему не обмануть фотографиями, объемными изображениями, слепками и прочими ухищрениями. Еще одно ее достоинство — работа в любых условиях освещения.

Искусственный интеллект в комбинации с большим количеством изображений позволяют идентифицировать лица в маске, хотя не редки случаи отказа в доступе. Но в любом случае система вполне эффективна тогда, когда речь заходит об обязательном соблюдении масочного режима, когда необходимо, например, открыть цифровой замок. Самое впечатляющее, что при этом пользователь избавлен от необходимости регистрировать свое изображение в маске. Система будет идентифицировать пользователя считывая данные с видимой части лица.

В наши дни технология от Suprema уже используется в работе турникетов и терминалов. Что касается ее установки в компактных гаджетах, таких как смартфоны, то главная проблема — чрезмерное энергопотребление.

Сейчас специалисты Suprema работают над тем, чтобы снизить расход энергии путем переноса выполнения различных алгоритмов на нейронные процессоры. Подобные чипы уже стали частью флагманов и премиальных устройств. На данный момент обработка данных при помощи искусственного интеллекта выполняется непосредственно на устройствах и не покидает их пределы. С точки зрения аппаратной части необходима камера разрешением 720р с широким углом обзора, но для современных мобильных устройств это совсем не проблема.

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Безусловно, Suprema не единственная компания, работающая над улучшением технологии распознавания лица. Так в начале нынешнего года компания Trinamix анонсировала датчик для разблокировки по лицу, который можно устанавливать под поверхностью OLED‑дисплеев смартфонов. Есть также функция для распознавания рельефа кожи, как защита от подмены. Для ее работы используется инфракрасная камера в сочетании со световым проектором, а полученные данные обрабатывает искусственный интеллект. Trinamix сотрудничает с Qualcomm для внедрения алгоритмов сопоставления с использованием процессоров Snapdragon Hexagon DSP. Это позволит предлагать продвинутые алгоритмы распознавания лиц на будущих смартфонах.

В теории технология ИК-распознавания может стать основой комфортной и безопасной защиты лэптопов, телевизоров, смартфонов и прочих устройств. Со временем ее усовершенствуют, сделают менее энергозатратной и не требующей больших ресурсов для своей работы. Как показал опыт, рано или поздно системы безопасности от более сложных аппаратов добираются до смартфонов. Так, ПИН-коды проделали путь от банкоматов к экранам блокировки мобильных устройств, а сканеры отпечатков пальцев со временем значительно уменьшились в размерах и их научились встраивать в дисплеи смартфонов. Поэтому способы идентификации пользователей будут постоянно совершенствоваться и нам остается только наблюдать за их эволюцией.

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Источник: androidauthority﻿