Долгожданная GTA 6 выйдет уже в 2025 году: Rockstar Games неожиданно выпустила официальный трейлер игры на своем канале YouTube

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Самая ожидаемая игра десятилетия

Мы ожидали этого более 10 лет… Одна из самых престижных игровых студий в мире, Rockstar Games, наконец-то представила первый трейлер своей будущей игры, Grand Theft Auto 6, действие которой разворачивается в легендарном Vice City. Студия имеет много громких имен за плечами, таких как Red Dead Redemption, Bully и GTA V, а я по какой теплоте мы вспоминаем GTA SA….

Компания действительно удивила фанатов, просто выложив трейлер на своем канале YouTube.

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Компания вернулась к истокам, вспомнив в игре легендарный город Vice City как в 2002 году. Трейлер демонстрирует богатую природу Флориды, включая болотистый Национальный парк Эверглейдс, с воздушными лодками и дикими животными, а также фирменные городские элементы предыдущих игр. Действительно виден фирменный почерк Rockstar Games, но игра не будет уступать современным тенденциям и технологиям.

Трейлер продолжительностью 1 минута 30 секунд наполнен яркими цветами, гитарными рифами, автомобилями, шумом и, похоже, главными героями игры. Это тоже будет первый раз, когда персонаж не мужского пола будет вести рассказ об игре.

Трейлер собрал миллионы предпочтений менее чем за 10 минут.

Источник: Rockstar Games