Долгожданное обновление до MIUI 15 уже скоро

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Нас ожидает что-то крутое, но это не точно.

На недавней презентации Redmi K60 Ultra компания Xiaomi анонсировала новую долгожданную оболочку – MIUI 15.

К сожалению, подробности о MIUI 15 представлены не были, но нам обещают «значительные улучшения и новые интересные функции, которые поднимут опыт пользователя совершенно новый уровень». Но если смотреть с холодным умом, от MIUI 15 можно ожидать изменений в пользовательском интерфейсе, новых тем оформления, оптимизацию производительности и энергопотребления.

Xiaomi также отметила, что Redmi K60 Ultra получит обновление MIUI 15 в первой партии и добавила, что дебют смартфона состоится в августе, это, конечно, косвенная информация, что MIUI 15 выйдет настолько скоро, потому что это может означать, что смартфон будет идти еще на предыдущей версии MIUI 14, но первый получит обновление, так что будем ждать.

Также, как мы помним, ранее известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что MIUI 15 будет выпущена в августе текущего года, но впоследствии удалила свой пост, а остальные считали, что MIUI 15 выйдет в конце года.

Так что пока ждем обновления на MIUI 15, потому что точной информации нам никто не раскрывает.

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Источник: XIAOMIUI