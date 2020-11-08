Довольны ли владельцы смартфонов Xiaomi своим выбором. И почему становятся фанатом Сяоми

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Результаты плебисциты на удовлетворенность смартфонами Xiaomi

Важно предупредить, что этот текст может нанести непоправимый ущерб психики, если вы не фанат Сяоми. Если вы уверены, что смартфоны Xiaomi удел и выбор нищебродов или компания производит трубки, которые используют как средство связи лишь бомжи. А покупка смартфона Xiaomi априори исходит исключительно из стремления сэкономить, она лишена логики и вам плевать, что новаций тут нет и он лишь результат заимствования чужих разработок.

Поэтому снимаем с себя всякую ответственность за то, что мнение других пользователей не совпадает с вашим видением и альтернативная точка зрения у вас вызывает неистовый приступ агрессии и реактивную тягу убедить всех, что продукт Xiaomi полное .овно.

Повышенный спрос на смартфоны Xiaomi дает все основания полагать, что большое количество пользователей своими кровными голосуют за устройства компании: будь-то флагман или доступный аппарат. Нашлось немало тех, кто уверен, что при покупке смартфона Xiaomi они не ошиблись со своим выбором. Это подтверждают и отзывы самих владельцев, которые высказали свое мнение в своих комментариях.

В своем субботнем новостном выпуске мы попросили владельцев устройств Сяоми высказаться: довольны ли они тем, что сделали свой выбор в пользу смартфонов китайской компании. И подавляющее большинство твердо уверены, что сделали правильный выбор и гаджеты полностью их удовлетворяют.

Многие участники импровизированного плебисцита, а это без малого 83%, заявили, что полностью довольны своими смартфонами Xiaomi. Они ощущают себя комфортно при работе с ними. В числе моделей, которыми пользователи остались довольны, упомянуты Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Mix 3, Poco F2 Pro, Pocophone F1, Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Note 8 Pro, Redmi 8 и Poco X3 NFC. Правда, в случае с последней моделью был и негативный отзыв. Пользователь заявил, что аппарат его разочаровал спустя месяц после использования. Что стало причиной для разочарования, он не озвучил.

Cекрет успеха Xiaomi и почему фанатов Сяоми немало

Будем объективны — бренд Xiaomi действительно преуспел в деле создания смартфонов. Своим взрывным ростом на первых порах он был обязан примитивной стратегии демпинга цен, умении организовать производство, минимальных расходах на исследования и маркетинг. Его устройства не предлагали ничего нового, и компания не двигала рынок. Но вот чего у бренда Сяоми не отнять, так это то, что он продает многие свои смартфоны за минимальный прайс. И в этом он практически лишен конкурентов и многим крупным вендорам до него далеко.

Если поддаться эмоциям и поставить во главу угла стоимость смартфонов, компанию легко полюбить, поэтому и фанатов Xiaomi великое множество. Бренд не статусный и ориентирован на широкие массы. Смартфон Xiaomi не имиджевая вещь и не прибавляет крутости владельцу. Но сегодня модно считать деньги и быть прагматичным. Устройства же Xiaomi, как правило, предлагают отличный баланс цены/качества/возможностей. Именно поэтому они популярны, а бренд принято называть «народным», ориентированным на массового пользователя, его потребности и что немаловажно — кошелек.

Может быть смартфоны Xiaomi не самые лучшие на рынке, но нередко они предлагают практически идеальный набор характеристик за свой прайс. И в этой ситуации даже если вы не фанат Сяоми, то обязательно станете рассматривать ее устройства в качестве альтернативы.

Правда, в последнее время Xiaomi немного подзажралась и возомнила себя А-брендом, поэтому излишне усердствует в стремлении «нарубить капусту». Правда, проклинать компанию за это смысла нет. Она попросту не понимает причин для возмущения, заявляя, что дает лучший набор характеристик по оптимальной цене. Ведь каждый ее флагман лучше предыдущего, а цена, если и меняется, то для этого есть объективные причины. А главное — ее устройства, дешевле, чем у конкурентов. Привлекательная цена-аргумент всегда беспроигрышный вариант. Поэтому у фаната Сяоми есть повод говорить, что компания выпускает лучшие устройства, как по уровню «максимальности» характеристик, так и по соотношению цена/качество.

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