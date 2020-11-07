Субботние новости: Слив iPhone 13, информация о Xiaomi Mi 11 и новый чип от Samsung

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Главное за неделю: свежая информация о iPhone 13, Samsung сделают мощный чип для Xiaomi и Mi 11 должен удивить.

По нашей хорошей традиции, поговорим о главном за неделю. Поверьте, этот субботний дайджест получился действительно богатым на интересные и небанальные новости!

Во-первых, поговорим о наших любимых Xiaomi. По результатам недавних соцопросов, на территории Индии Xiaomi уверенно лидируют в рейтинге лучших брендов. 86 процентов респондентов уверенно заявили, что довольны своим выбором в пользу китайской компании, особенно выделяя высокое качество сборки, результаты работы камеры и неплохую автономность.

А вообще Xiaomi не забывает и про инновации. По мнению известного инсайдера, в следующем флагмане Mi 11 появится мощная зарядка на 200 Вт и качественная фронтальная камера под дисплеем. Что ж, посмотрим, до выхода осталось ждать недолго.

Также на этой неделе удивили некоторые сливы, затрагивающие продукцию Samsung. По слухам, в комплект следующего флагмана компании, Galaxy S21, вместо привычных проводных наушников от AKG будут класть собственные беспроводные наушники еще не анонсированного следующего поколения.

А также мы узнали, что Samsung разрабатывают и почти готовы к выпуску нового среднебюджетного процессора, который, по словам компании, будет разрывать конкурентов в клочья. В основном, компания планирует продавать новый чип китайским производителям, в том числе и Xiaomi.

Напоследок, затронем вопрос продукции Apple. Популярный инсайдер Минг-Чи Куо уже намекнул, каким будет iPhone 13. Если честно – не удивил. Следующий флагман Apple будет выглядеть примерно так же, как и нынешнее поколение, а главной его фишкой станет прокаченная камера. В особенности, должна удивить работа ультраширика.

Это и многое другое вы можете узнать из нашего выпуска. Очень советуем к просмотру, ролик получился реально крутым!

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