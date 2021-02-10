Двойная основная камера? Huawei P50 Pro на рендерах от достоверного источника

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Таким может быть флагман Huawei P50 Pro

Перед анонсом серии Huawei Mate 40 было много разговоров что «обезгугленные» новинки станут финальным аккордом компании в нише флагманов. Скептики уверяли, что сил и ресурсов на создание топовых решений у Huawei не будет. Но целый ряд сетевых источников нас уверяют, что они просчитались в своих прогнозах, «сцепив зубы» и назло всем недоброжелателям компания выведет на рынок серию Huawei P50. И сделает это в соответствии с привычным графиком премьер новинок линейки Р — весной.

Почти наверняка и в случае с семейством Huawei P50 мы услышим, что аппараты станут последними флагманами китайской компании. Все же запас комплектующих имеет особенность заканчиваться, и выпуском новинок компания исчерпает его. Но пока этого не произошло и будет все же любопытно взглянуть на то, какими выйдут модели серии Huawei P50. Сегодня оцениваем экстерьер Huawei P50 Pro, воссозданный известным сетевым информатором @OnLeaks, который специализируется на утечках под грифом «достоверно». Поэтому изображения стоит воспринимать всерьез и рассчитывать на то, что именно так и будет выглядеть Huawei P50 Pro.

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К сожалению, ясности с камерой нет. Автор рендеров лишь показал, что у Huawei P50 Pro будет достаточно массивный блок, напоминающий тот, что мы видели в Huawei Nova 8. Но вот сколько датчиков он будет вмещать, говорить уверенно нельзя. @OnLeaks показал два крупных сенсора, но сделал оговорку, что точных данных о камерах нет. По слухам, в качестве главного должны предложить новейший «дюймовый» датчик Sony IMX800 на 50 Мп.

Зато техно-шпион сообщил, что Huawei P50 Pro удостоится изогнутого 6,6-дюймового дисплея, где фронталку впишут в круглое отверстие в углу экрана. Габариты корпуса составят 159х73х8,6-10,3 мм. Обещаны двойные стереодинамики, дисплейный дактилоскопический датчик и ИК-порт.

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Источник: mydrivers