Двойная основная камера? Huawei P50 Pro на рендерах от достоверного источника
Таким может быть флагман Huawei P50 Pro
Перед анонсом серии Huawei Mate 40 было много разговоров что «обезгугленные» новинки станут финальным аккордом компании в нише флагманов. Скептики уверяли, что сил и ресурсов на создание топовых решений у Huawei не будет. Но целый ряд сетевых источников нас уверяют, что они просчитались в своих прогнозах, «сцепив зубы» и назло всем недоброжелателям компания выведет на рынок серию Huawei P50. И сделает это в соответствии с привычным графиком премьер новинок линейки Р — весной.
Почти наверняка и в случае с семейством Huawei P50 мы услышим, что аппараты станут последними флагманами китайской компании. Все же запас комплектующих имеет особенность заканчиваться, и выпуском новинок компания исчерпает его. Но пока этого не произошло и будет все же любопытно взглянуть на то, какими выйдут модели серии Huawei P50. Сегодня оцениваем экстерьер Huawei P50 Pro, воссозданный известным сетевым информатором @OnLeaks, который специализируется на утечках под грифом «достоверно». Поэтому изображения стоит воспринимать всерьез и рассчитывать на то, что именно так и будет выглядеть Huawei P50 Pro.
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К сожалению, ясности с камерой нет. Автор рендеров лишь показал, что у Huawei P50 Pro будет достаточно массивный блок, напоминающий тот, что мы видели в Huawei Nova 8. Но вот сколько датчиков он будет вмещать, говорить уверенно нельзя. @OnLeaks показал два крупных сенсора, но сделал оговорку, что точных данных о камерах нет. По слухам, в качестве главного должны предложить новейший «дюймовый» датчик Sony IMX800 на 50 Мп.
Зато техно-шпион сообщил, что Huawei P50 Pro удостоится изогнутого 6,6-дюймового дисплея, где фронталку впишут в круглое отверстие в углу экрана. Габариты корпуса составят 159х73х8,6-10,3 мм. Обещаны двойные стереодинамики, дисплейный дактилоскопический датчик и ИК-порт.
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Источник: mydrivers
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