Экосистема Android разрастается – отрыв между Android и iOS сокращается

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одна из фишек экосистемы apple скоро появится на ANdroid

Недавно мы писали о новой функции «Link your devices», которая появится впоследствии, и сейчас появились новые детали этой фишки: можно будет синхронизировать подключенные WiFi сети между авторизованными в один Google аккаунт, или автоматически раздавать мобильную сеть в случае если другой девайс не имеет Интернета.

Кроме того, имя и пароль горячей точки будут генерироваться случайным образом, что усложнит подключение сторонних устройств. Это позволит пользователям легко делиться интернетом между смартфоном с SIM-картой и планшетом или другим устройством без SIM-карты. Для этого не нужно будет вручную настраивать и включать точку доступа на одном устройстве и подключаться к ней с другого.

К тому же связанные устройства смогут автоматически обмениваться данными о Wi-Fi сети. Если пользователь подключится к новой сети на одном устройстве, другие устройства в группе автоматически получат данные для подключения, не требуя повторного ввода пароля.

Эти, казалось бы, небольшие усовершенствования могут значительно улучшить работу конечного пользователя, предложив бесперебойное подключение, похожее на то, как это реализовано внутри экосистемы Apple, которая говорит, что это просто работает. Новые функции еще официально не анонсированы, но, вероятно, в ближайшее время появятся из-за обновлений Google Play Services.

По-моему, все эти фишки готовятся под Google Pixel 8, который совершит огромный прорыв в плане экосистемы: известно, что это первый девайс, который сможет искаться через Find My Device с помощью устройств вокруг, а там учитывая тесную дружбу Samsung и Google и будущий Galaxy S24 обзаведется этой фишкой. Но, думаю, что и предыдущие поколения Pixel, начиная с Pixel 6a могут получить эти нововведения.



Еще одной функцией экосистемы станет Find My Devices Network, которая может положить конец воровству телефонов, рекомендуем прочитать.



Источник: 9to5google