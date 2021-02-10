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Экран Apple iPhone 16 может стать более ярким и экономичным благодаря микролинзам

04.09.2023 82 2

ТЕХНОЛОГИЯ позволяет поднять яркость без затрат энергии

Apple рассматривает возможность использования технологии микролинз для увеличения яркости OLED-дисплеев iPhone 16, что также снизит их энергопотребление. По данным корейского торгового центра, поставщики дисплеев Apple, Samsung и LG предложили применить массивы микролинз (MLA) в OLED-панелях, однако эта технология имеет как плюсы, так и минусы.

 

Apple iPhone 16 MLA OLED


MLA – система из миллиардов линз внутри панели, уменьшающая внутренние отражения. Эти линзы изменяют путь света, отражающегося от внутренней стороны панели. В результате можно увеличить уровень яркости без повышения энергопотребления или поддерживать уровни яркости с меньшими затратами.

 

Apple iPhone 16 MLA OLED


Однако MLA также может снизить боковую яркость, что ведет к уменьшению угла обзора дисплея. Кроме того, применение MLA в OLED-панелях повысит стоимость их производства.


Материалы, разрабатываемые обоими поставщиками, по слухам, все еще не соответствуют стандартам Apple. Компания пока не дала окончательного ответа на предложения по использованию MLA. Похоже, решение Apple зависит от эффективности технологии к моменту начала массового производства дисплеев iPhone 16 во второй половине 2024 года.

 

Apple iPhone 16 MLA OLED


Samsung имеет больше опыта реализации MLA в OLED-панелях. Компания использовала эту технологию в некоторых смартфонах Galaxy S Ultra и поставляла такие дисплеи китайским производителям мобильных устройств, таким как Vivo. LG применяла MLA в некоторых OLED-телевизорах, но практически не имеет опыта использования технологии в малых и средних дисплеях.

 

Источник: MacRumors

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Апол 0
за логікою, якщо iPhone 16 одночасно покращать та погіршать, то гроші за це додаткові брати нечесно.
04.09.2023 13:56
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Здоров 0
В iPhone 14 начебто яскравість нормальна, якщо більше за додаткові гроші - дякую, не треба
04.09.2023 13:55
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Экран Apple iPhone 16 может стать более ярким и экономичным благодаря микролинзам