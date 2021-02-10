Эксклюзив: Redmi Note 11S станет бюджеткой с 108 Мп камерой

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Младший и компромиссный вариант глобальной серии Redmi Note 11

Вы еще не запутались в моделях серии Redmi Note 11? Которые вышли на рынке Китая и появятся в других странах? В перечне всех участников семейства не хватает еще одной модели — Redmi Note 11S. Она станет частью глобальной линейки устройств Redmi Note 11. Это будет вариант для экономных и у нас есть эксклюзивная информация о новинке.

Ожидается, что Redmi Note 11S будет выполнен в стиле последних смартфонов Redmi. То есть он предложит прямой AMOLED-дисплей с черной «точкой» по центру для фронталки. На тыльной стороне должны предложить прямоугольный блок основной камеры с хромированной вставкой для ключевого модуля.

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Известно, что частота обновления экрана составит 90 Гц и в качестве аппаратной платформы предложат новейший чипсет Helio G96, который дебютировал в Redmi 8i. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Для пафоса в основной камере предложат главный сенсор разрешением 108-мегапикселей. Когда стоит ждать анонс Redmi Note 11S, точной информации нет. Скорее всего, она дебютирует одновременно с прочими устройствами серии в первом квартале следующего года.

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