Xiaomi: Apple обошла нас, но это временно

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Apple вернула себе второе место благодаря высоким продажам iPhone 13

Аналитики пришли к выводу, что по итогам третьего квартала нынешнего года у Xiaomi третье место в мировом табеле рангов крупнейших производителей смартфонов. Хотя кварталом ранее она была на второй позиции. Так, по данным аналитиков Canalys доля Xiaomi на мировом рынке в третьем квартале составила 13,5% против 16,7% во втором квартале нынешнего года.

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Xiaomi согласилась с тем, что она уступила вторую позицию Apple. Ее поставки составили в количественном выражении 43,9 млн единиц, а выручка от их продажи — 47,8 млрд юаней. Президент Xiaomi Group Ван Сян заявил о том, что доля компании по итогам третьего квартала снизилась и все из-за высоких продаж iPhone 13.

Свою лепту в то, что Xiaomi не дотянула до второго места внес и дефицит чипов. Топ-менеджер компании заявил, что они не досчитались 10-20 млн произведенных устройств из-за нехватки комплектующих. В заслуги себе Xiaomi отнесла то, что ее доля неуклонно растет в сегменте устройств премиального уровня. Так по итогам третьего квартала нынешнего года доля Xiaomi составляла 12,8% с 18 млн поставленных трубок. Тогда как годом ранее на ее флагманы приходилось 8% доли рынка.

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Ван Сян подтвердил стремление компании завоевать сегмент устройств высокого класса. Терпения компании хватит на то, чтобы добиться намеченной цели не в ущерб высокому качеству продуктов. Напомним, что Xiaomi отвела себе три года на то, чтобы взойти на вершину рейтинга крупнейших смартфоностроителей.

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Источник: mydrivers