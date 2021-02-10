Xiaomi 12X — просто мечта для любителя компактных смартфонов
Новинка должна стать доступным и небольшим Android-смартфонов
Продажи iPhone 12 mini и iPhone 13 mini показали, что время маленьких смартфонов безнадежно ушло. Спрос на экраны диагональю менее 6 дюймов стремительно снижается — пользователям все сложнее вернуться в тесные дисплеи компактных смартфонов. А может быть iPhone что-то не так делает? Посмотрим на примере Xiaomi 12X так ли не популярны компактные модели.
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Несмотря на существующий скепсис насчет востребованности компактных смартфонов, Xiaomi действительно могла решиться на выпуск небольшого по современным меркам устройства. Так сказать, рожден по заявкам «трудящихся», которые взывали к компании с просьбой предложить что-то небольшое, современный аналог Xiaomi Mi 6.
Она услышала их и в декабре должна состояться премьера Xiaomi 12X, который предложит дисплей диагональю 6,28 дюйма. В рядах инсайдеров нет единства мнения о точной дате анонса. Одни говорят, что это событие произойдет 16 декабря, а другие уверяют, что состоится презентация чуть раньше — 12 декабря.
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Нас ориентируют на то, что размеры новинки составят 145,4х65,4 мм и в ее основе будет лежать чипсет Snapdragon 870. Дисплей должен быть OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, а на тыльной стороне в качестве главного выступит датчик на 50-мегапикселей.
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Источник: gsmarena
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