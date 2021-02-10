Эксперты назвали лидеров одного из крупнейших рынков смартфонов по итогам третьего квартала

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Xiaomi по-прежнему лидер на рынке Индии, но продавать удается все меньше

Samsung бессменный лидер рынка смартфонов вот уже несколько лет. Но есть целый ряд регионов, где компания не на первых ролях. Например, Индия, где южнокорейский гигант уступает лидерство Xiaomi. Этот локальный рынок стал вотчиной устройств китайской компании и по итогам третьего квартала нынешнего года она номер один на индийском рынке.

Эксперты Canalys проанализировали рынок смартфонов в Индии и пришли к выводу, что Xiaomi контролирует 24% рынка. В количественном выражении это 11,2 млн проданных устройств. На второй строчке оказалась Samsung, на которую приходится 19% доли рынка и это 9,1 млн реализованных трубок. В топ-3 попала Vivo с результатом 8,1 млн проданных смартфонов и долей рынка 17%.

Успехом можно считать четвертое место Realme, на долю которой приходится 16% рынка Индии и в ее активе 7,5 млн реализованных мобильных устройств. Замкнула пятерку крупнейших компаний Oppo, занявшая 13% доли рынка и продавшая 6,2 млн смартфонов.

Всего за третий квартал нынешнего года было реализовано 47,5 млн смартфонов против 50 млн годом ранее. В годовом исчислении падение составило 5%. Пандемия наложила свой отпечаток на продажи устройств, спрос на них упал. Обращает на себя внимание, что сильнее всего продажи просели у Xiaomi и Realme.

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Источник: sammobile