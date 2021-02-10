Электрический седан Xiaomi SU7, первый автомобиль компании, поступит в продажу в феврале 2024 года – официальные характеристики и изображения.

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Вам тоже напоминает Tesla Model 3?

Xiaomi подала заявку на получение лицензии на продажу своего первого электромобиля в Китае. Модель SU7 будет производиться по контракту Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). Ранее авто было известно под кодовым названием MS11. По данным MIIT, существует три версии: SU7, SU7 Pro и SU7 Max.



Xiaomi SU7 – электрический седан с габаритами 4997/1963/1455 мм и колесной базой 3000 мм. Он будет иметь два варианта колес, 19″ и 20″, характеристики шин – 245/45 R19 и 245/40 R20 соответственно. Xiaomi показала две версии – с лидером и без. Лидер установлен за передним лобовым стеклом.



Трансмиссия имеет два варианта: заднеприводный с двигателем мощностью 220 кВт и полный привод с максимальной мощностью 495 кВт (220 кВт+275 кВт). Аккумулятор LFP от BYD поставляется с самым дешевым вариантом, тройной аккумулятор от CATL идет в более дорогие модели.



Масса самой дешевой модели составляет 1980 кг, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Масса топового – авто 2205 кг, максимальная скорость – 265 км/ч.



Модель электродвигателя TZ220XS000, изготовленная компанией United Automotive Electronics. Он также будет оснащен функцией ETC – системой, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным дорогам, не останавливая автомобиль.



Операционная система SU7 будет работать на базе HyperOS от Xiaomi, собственной операционной системы, которая может работать как на смартфонах, так и автомобилях.



Электрический 4-дверный 5-местный электромобиль SU7 пойдет в массовое производство в декабре 2023 года, поставки начнутся в феврале 2024 года. Фабрика BAIC в Пекине уже приступила к пробному производству, и десятки тестовых автомобилей сошли с конвейера. Интересно, что BAIC также является акционером Mercedes-Benz, владея 10% акциями немецкого производителя автомобилей.



Xiaomi объявила, что присоединится к соревнованию производителей электромобилей два с половиной года назад, в марте 2021 года. Компания тогда заявила, что инвестирует в проект $1,4 млрд.

Источник: CarNews﻿﻿﻿China