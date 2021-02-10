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  • Электрический седан Xiaomi SU7, первый автомобиль компании, поступит в продажу в феврале 2024 года – официальные характеристики и изображения

Электрический седан Xiaomi SU7, первый автомобиль компании, поступит в продажу в феврале 2024 года – официальные характеристики и изображения.

15.11.2023 562 0

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Xiaomi подала заявку на получение лицензии на продажу своего первого электромобиля в Китае. Модель SU7 будет производиться по контракту Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). Ранее авто было известно под кодовым названием MS11. По данным MIIT, существует три версии: SU7, SU7 Pro и SU7 Max.

 

Xiaomi SU7


Xiaomi SU7 – электрический седан с габаритами 4997/1963/1455 мм и колесной базой 3000 мм. Он будет иметь два варианта колес, 19″ и 20″, характеристики шин – 245/45 R19 и 245/40 R20 соответственно. Xiaomi показала две версии – с лидером и без. Лидер установлен за передним лобовым стеклом.

 

Xiaomi SU7


Трансмиссия имеет два варианта: заднеприводный с двигателем мощностью 220 кВт и полный привод с максимальной мощностью 495 кВт (220 кВт+275 кВт). Аккумулятор LFP от BYD поставляется с самым дешевым вариантом, тройной аккумулятор от CATL идет в более дорогие модели.

 

Xiaomi SU7


Масса самой дешевой модели составляет 1980 кг, а максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Масса топового – авто 2205 кг, максимальная скорость – 265 км/ч.

 

Xiaomi SU7 буде доступний у двох кольорах салону, з лідаром на передньому лобовому склі або без нього. Авторство: MIIT


Модель электродвигателя TZ220XS000, изготовленная компанией United Automotive Electronics. Он также будет оснащен функцией ETC – системой, позволяющей водителям автоматически оплачивать проезд по платным дорогам, не останавливая автомобиль.

 

Xiaomi SU7


Операционная система SU7 будет работать на базе HyperOS от Xiaomi, собственной операционной системы, которая может работать как на смартфонах, так и автомобилях.

 

Xiaomi SU7


Электрический 4-дверный 5-местный электромобиль SU7 пойдет в массовое производство в декабре 2023 года, поставки начнутся в феврале 2024 года. Фабрика BAIC в Пекине уже приступила к пробному производству, и десятки тестовых автомобилей сошли с конвейера. Интересно, что BAIC также является акционером Mercedes-Benz, владея 10% акциями немецкого производителя автомобилей.

 

Xiaomi SU7


Xiaomi объявила, что присоединится к соревнованию производителей электромобилей два с половиной года назад, в марте 2021 года. Компания тогда заявила, что инвестирует в проект $1,4 млрд.

 

Источник: CarNews﻿﻿﻿China

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 15.11.2023
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Электрический седан Xiaomi SU7, первый автомобиль компании, поступит в продажу в феврале 2024 года – официальные характеристики и изображения.