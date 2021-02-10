Электрокару от Xiaomi быть или нет? Ответ компании

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Xiaomi прокомментировала слухи о своем выходе на рынок электромобилей

В прошлую пятницу с легкой руки китайских СМИ разговоры о возможности создания Xiaomi своего электрокара вышли на новый виток. Несколько изданий сообщили о планах компании выпустить фирменный электромобиль и даже вспомнили о встречах генерального директора Xiaomi с Илоном Маском. Вот только нужен ли самой китайской компании электрокар?

Xiaomi опубликовала заявление, прокомментировав слухи о создании автомобиля:

«Xiaomi Group всегда была заинтересована в развитии экосистемы электромобилей и постоянно проводила оценку, а также исследования тенденций в смежных сферах. Исследование Xiaomi Group в области производства электромобилей еще не вышло на официальный этап проекта».





Спич Xiaomi можно трактовать так, что она действительно заинтересована выйти на рынок электромобилей, но все еще присматривается к нему, анализирует и пытается оценить свои шансы на нем, а также в качестве кого они будут присутствовать на нем. Ряд китайских изданий заявили, что рано или поздно мы увидим «сяоми авто» — это только вопрос времени.

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Но есть и скептики, которые уверены, что Xiaomi не стоит выходить на рынок электрических авто. У нее еще много дел в сегменте смартфонов и прочей умной электроники. Распыляться и «лезть» туда, в чем ничего не смыслит, не стоит. Опыта у нее нет и без помощи сторонних компаний тут не обойтись. Но вряд ли у Xiaomi есть столько средств, чтобы инвестировать приличные суммы средств в новое направление.

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Источник: mydrivers