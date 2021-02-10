Электроника в рассрочку в России: давай, до свидания!

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Цены на технику выросли, так еще и не хотят ее продавать в рассрочку

Санкции и устремившийся в высь курс доллара вызвал к жизни простой вопрос — как приобретать технику и электронику по высоким ценам в России. Логичным и уже привычным выходом из этой ситуации стала бы покупка товаров в кредит или рассрочку. Но крупнейшие продавцы электроники не готовы субсидировать россиян и отказываются от реализации товаров в рассрочку.

Не продавать технику в рассрочку решили такие торговые сети как «М.Видео — Эльдорадо» и re:Store. Правда, первый из названых продавцов заявил, что эта мера временная. Сейчас, когда рубль ослаб, отмена дополнительных промомеханик — один из методов сдерживания роста розничных цен. Сегодня торговым сетям накладно и невыгодно стимулировать продажу электроники, взяв на себя расходы по обслуживанию кредита.

В re:Store не стали давать комментариев на эту тему. Продавец попросту убрал со своего сайта и в офлайн-магазинах такую опцию как продажа товаров в рассрочку. Есть и те продавцы, которые не только отказались от рассрочки, но и не хотят продавать технику в кредит.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что о такой услуге как покупка техники в рассрочку стоит забыть. По крайней мере, на ближайшие годы. Не будет много желающих и оформить кредиты на уже подорожавшую технику. Давать кредиты — решение рискованное и займодатели могут потерять деньги, ведь сейчас никто не берется прогнозировать курс доллара, рубль стремительно обесценился и это процесс продолжится. Российский рубль оправдывает свое прозвище «деревянный».

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Источник: мк