Elephone представила новый бюджетник Elephone U5

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Давайте отойдем от темы крупных брендов и посмотрим, что там может предложить так называемый третий эшелон. Один из наших давних «знакомых» Elephone разразился новой бюджетной новинкой Elephone U5. Рассмотрим его поподробнее.





Elephone U5 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и отверстием для фронтальной камеры. Производитель утверждает, что соотношение размера экрана к корпусу составляет 93,38%.

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Elelphoine U5 работает на базе уже давно известного нам (и достаточно старого) чипа Helio P60 от MediaTek. В одной доступной комплектации смартфон имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Питает устройство аккумулятор с емкостью 4000 мАч. Прошивкой в U5 выступает почти чистый Android 10 с небольшими «улучшалками». Приятным бонусом окажется наличие модуля NFC и возможности оплачивать покупки с помощью Google Pay прямо из коробки.





В смартфон установлен блок основной камеры с главным датчиком на 48 Мегапикселей. К остальным сенсорам относятся 13-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и две привычные «затычки»: 5-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный модуль для макросъемки. На передней панели расположена 24-мегапиксельная селфи-камера.

Производитель пообещал даже улучшенный ночной режим и общее улучшение качества снимков по сравнению с конкурентами, но этой информации, как и всегда, нужно верить с опаской.

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Elephone U5 доступен в двух цветовых вариантах: синий и черный. Ценник на момент старта продаж - $159,99.





Источник: Gizchina