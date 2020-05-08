Вышел Elephone E10: доступный смартфон с NFC и Android 10

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Китайская компания Elephone этой весной анонсировала относительно недорогой смартфон E10. Аппарат уже попал на прилавки магазинов и выделяется, прежде всего, своим экстерьером, который выполнен в духе современных устройств. Еще из привлекательного: большой дисплей, операционная система Android 10, модуль NFC и четверная основная камера.

Обычная стоимость Elephone E10 в официальном магазине компании на торговой площадке AliExpress составляет $174,99, но только до 10 мая его можно будет приобрести всего за $99,99. Последний ценник выглядит привлекательно и первые 50 покупателей получат в подарок наушники ELEPODS 1.

Выигрышная сторона Elephone E10 — внешний вид. Разработчики явно стремились предложить дисплей с максимально тонкими рамками, как для смартфона из своего ценового сегмента. С обратной стороны аппарат выделяется модной для наших дней прямоугольной площадкой основной камеры. Сюда вместили четыре датчика изображения и светодиодную вспышку. Система камер представлена модулями на 48 Мп + 13 Мп (ультраширокоугольный, угол обзора 120 градусов) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

Передняя панель отдана под экран диагональю 6,5 дюйма разрешением 1560х720 точек с каплевидным вырезом для 13-мегапиксельной камеры. Укомплектовали Elephone E10 сканером отпечатков пальцев на боковой грани, GPS‑приемником, беспроводными адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и есть 3,5 мм разъем для наушников.

Построено устройство на 64-битном восьмиядерном процессоре от тайваньского чипмейкера MediaTek — Helio P22. К общей работе смартфона и скорости анимации вопросов не будет, но в плане игровой производительности — это не самый лучший аппарат. Впрочем, для обычного пользователя, который используется смартфон по своему основному и прямому предназначению, возможностей Helio P22 хватит для решения самых распространенных задач.

В Elephone E10 предложили 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гб с возможностью его расширения посредством TF-карт до 256 Гб. Здесь установлена аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч и питается она от зарядного устройства мощностью 10 Вт.

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