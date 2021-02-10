Элитная коллаборация: Realme выпустит смартфон совместно с Rolex 28 января

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Элитная коллаборация

Приближается время презентации Realme 12 Pro и 12 Pro+, которые должны стать бестселлерами в своем сегменте, как это сделали Realme 11 Pro и 11 Pro+. Смартфоны уже были сертифицированы на TENAA с ключевыми характеристиками и изображениями, сегодня компания сообщила, что сотрудничает с компанией, которая производит часы премиум-класса.

По слухам эта загадочная компания – это компания Rolex, о чем свидетельствует использование их логотипа. Хотя ранее Realme сообщила о своем сотрудничестве с Оливье Савео, дизайнером роскошных часов и даже изложил тизер.

Согласно предыдущим фотографиям будет кастомный вариант смартфона Realme 12 Pro+ с синей кожей и золотыми акцентами на задней панели. Выглядит стильно и свежо, ведь насыщенные синие цвета для корпусов смартфонов производители используют достаточно редкую.

В тизере также видна дата, изображенная на часах, которые, видимо, будут идти в комплекте со смартфоном, - 28 число. Можно предположить, что презентация смартфона состоится уже в этом месяце 28 января, что выглядит достаточно реально, учитывая предварительные данные.

Стоит отметить, что Rolex не продает версию с синим циферблатом, а это значит, что мы можем получить лимитированную серию часов, розничная цена которых составляет $15 000. Страшно даже предположить, сколько будет стоить такой набор…

Источник: gsmarena