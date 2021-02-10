Емкая батарейка и легкость — достоинства Realme GT Neo

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Компания хвастается, что сумела сделать Realme GT Neo легким, но не в ущерб батарейке

Март стал мощным месяцем на новинки. Xiaomi, OnePlus, Samsung, Poco, Realme, iQOO и другие компании выпустили целый ряд смартфонов из различных ценовых сегментов. И парад премьер продолжится. Завтра Xiaomi проведет самую грандиозную за всю историю компании презентацию, которая может продлиться целый 4 часа!

Финальную же точку в череде мартовских релизов поставит Realme, которая 31 марта представит смартфон Realme GT Neo. Он возьмет титул первого с Dimensity 1200 на борту. На этой неделе глава компании позволил взглянуть на дизайн новинки в стиле киберпанк. Сегодня же было решено похвастаться тем, что Realme GT Neo укомплектуют аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч и при этом он будет легким — всего 179 грамм составит вес смартфона.

Также компания напомнила, что новинка получит новый сиреневый цвет «Final Fantasy», а логотип realme на тыльной крышке будет выгравирован многокоординатными сверхточными станками. Известно, что Realme GT Neo оснастят дисплеем диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти и технологией быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В активе смартфона будет трехкомпонентная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а работать он станет под управлением фирменной оболочки Realme UI 2.0 на базе Android 11.

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Источник: sohu