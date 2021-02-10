Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi Mix, Xiaomi Mi Band 6: что покажет Xiaomi на презентации 29 марта

250

Xiaomi готовится устроить парад новинок

На этой неделе стала известна дата новой презентации Xiaomi. Но не только этим событием стала богата нынешняя неделя: в сеть продолжали утекать подробности о новинках компании, как и сама Xiaomi привлекала внимание к предстоящему ивенту, раскрывая подробности о новых продуктах. Весеннее мероприятие пройдет 29 марта и обещает быть насыщенным на анонсы.

﻿

Смартфоны, фитнес-браслет, складной мобильник, процессор обработки изображения, ноутбук — все это покажет Xiaomi в будущий понедельник. Есть что-то еще в череде анонсов, о чем мы даже не подозревали? Что же покажут 29 марта?

Читать также: Детали об игрофоне Redmi: отличный дисплей, мощная зарядка и прочие атрибуты геймерского мобильника﻿

Уже ни для кого не секрет, что главной темой предстоящего пресс-мероприятия станут смартфоны. По последним данным нам могут показать сразу четыре смартфона: Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Youth Edition (Lite) и новое поколение Xiaomi Mi Mix. Если о первых трех устройствах уже известно все, то вот новинка семейства Mi Mix станет сюрпризом. Известно лишь то, что это должен быть аппарат со складной конструкцией.

Представят Xiaomi Mi Band 6, но больших надежд на него возлагать не стоит. Визуально и технически это будет все тот же Mi Band 5, который только получит поддержку большего количества тренировок и пульсоксиметр. Нас ждет анонс и нового Mi Notebook Pro 2021, о котором неизвестно ничего.

﻿

Триумфальный ивент станет подмостками презентации кондиционера, стиральной машины, роутеров, пылесоса, воздухоочистителя и других устройств. Количество новинок поражает воображение и явно Xiaomi хочет впечатлить масштабностью своего бизнеса.

Читать также: Xiaomi Mi 11 Ultra получит инновационный аккумулятор от электрокаров﻿

Ждем презентацию и обязательно расскажем о самых интересных новинках. А чего вы больше всего ждете от предстоящего мероприятия Xiaomi? Расскажите в комментариях, а заодно и будем рады слышать ваше мнение о целесообразности провести онлайн-трансляцию мероприятия на русском языке на нашем канале.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers