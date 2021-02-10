Realme GT Neo: изображения, характеристики и цена

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Realme GT Neo станет сильным предложением на рынке

31 марта состоится премьера лайт-версии Realme GT — Realme GT Neo, который станет первым смартфоном на рынке с чипом Dimensity 1200. Не дожидаясь, анонса директор по маркетингу компании выложил в сеть фото новинки, а инсайдеры дополнили снимок ее характеристиками и рендером.

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Дизайнерская концепция получила название Final Fantasy и на тыльной стороне красуется достаточно внушительная надпись realme dare to leap. Через всю длину тыльной крышки проходит глянцевая линия акцентирующая внимание на основной камере и логотипе компании. Субъективно в таком исполнении и цвете Realme GT Neo выглядит достаточно эффектно и броско.

Известно, что Realme GT Neo будет обладателем изогнутого 120-герцового AMOLED-дисплея разрешением FullHD+, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя стандарта UFS 3.1. Смартфон укомплектуют 3,5 мм разъемом для наушников, аккумулятором емкостью 4400/4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и поставляться он будет с предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0.

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Основная камера Realme GT Neo будет тройной 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп. Ожидается, что ценник на новинку составит около $306.

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Источники: mydrivers, twitter