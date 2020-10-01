Еще один секрет удешевления Google Pixel 5

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Google Pixel 5 лишился Neural Core. Что с качеством фото?

Вчера Google представила Pixel 5, который стал главным ньюсмейкером сегодняшнего дня. Его активно обсуждают, и кто-то считает, что появление такого смартфона в исполнении Google логичный и правильный шаг, который принесет дивиденды в виде хороших продаж. Другие, напротив, уверены, что компания сделала шаг назад и не постеснялась заломить высокий ценник за неадекватный по техническому обвесу аппарат.

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Но чтобы получить даже такой спорный ценник в $699 компании пришлось пойти на целый ряд компромиссов и упрощений. В частности, пришло сообщение, что Pixel 5 лишен нейронного ядра — Neural Core. Этот миниатюрный чип был дополнением к центральному процессору и заточен на ускорение операций, связанных с машинным обучением. Он был задействован в работе системы разблокировки по лицу, а также участвовал в обработке изображений. Neural Core вносил свою лепту в то, что фоточки на Pixel 4/Pixel 4 XL получались качественными.

Естественно, его отсутствие заставляет сомневаться в том, сможет ли Pixel 5 делать такие же качественные фото. Google заверила, что отказ от Neural Core никак не повлияет на фотовозможности новинки. Компания сделала ставку на программные плюшки, позволяющие создавать хорошего качества снимки. Так, проапгрейдили ночной режим, портретный режим получил функцию ночной съемки и предложили несколько режимов стабилизации.

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Источник: androidpolice