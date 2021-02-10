Если OnePlus Nord 2 будет таким, то это вполне достойно

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Чем удивит преемник OnePlus Nord?

Сегодня состоится премьера OnePlus Nord CE 5G, который станет усовершенствованной версией первого Nord. Но затягивать с анонсом полноценного преемника компания не станет. Представить OnePlus Nord 2 могут уже в июле и изданию 91mobiles удалось разузнать ключевые характеристики новинки.

Ресурс подтверждает, то, что вещали ранее и прочие источники — OnePlus Nord 2 получит чипсет Dimensity 1200, который по своей производительности стоит на одном уровне с Snapdragon 870. А это стоит сказать — весьма солидно. Выйдет смартфон в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти.

OnePlus 9

В арсенале OnePlus Nord 2 будет AMOLED‑экран диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц и фронтальная камера на 32-мегапикселя. Основная камера получит набор из трех датчиков, где главный должен быть на 50 Мп и, по слухам, это Sony IMX766. Дополнят его ширик на 8 Мп и бесполезный 2 Мп сенсор для анализа глубины или макросъемки. О присутствии оптического стаба ничего не говорят, но, скорее всего, рассчитывать на его появление не стоит.

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В OnePlus Nord 2 прокачали емкость батарейки. Теперь она составляет 4500 мАч против 4115 мАч у предшественника. Ценник на базовую версию может составить $315 и это адекватный прайс за такой набор характеристик. Но это только слух, и он выглядит слишком оптимистичным, учитывая ценовую политику компании последних лет.

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Источник: 91mobiles