Если пора купить новый смартфон — главные ошибки при выборе смартфона
Не совершайте эти ошибки при покупке смартфона
Нет, мы не собираемся писать длинную тираду на тему того, что «не нужно тратить много денег, покупайте недорогие устройства, а не флагманы». И не станем вам впаривать какие-то товарные позиции, преподнося их как оптимальный выбор. Постараемся мы обойти стороной и тему, где стоит приобретать смартфоны: в онлайн-магазинах или торговых точках. Мы просто расскажем, пожалуй, о главных принципах и ошибках при покупке мобильников в наше безденежное и непростое время. Разбираемся в неочевидных истинах при выборе смартфона.
Не попадите впросак из-за неопытности и доверчивости
Само собой, описанные нами девять ошибок скорее можно отнести к моральным установкам, чем к практическим советам. Просто не забывайте о них, когда начнете терять голову от проповедей продавцов-консультантов, которые начнут вам расхваливать ту или иную модель, пытаясь впечатлить какими-то параметрами устройств. Они уж мастаки в том, чтобы понуждать купить какой-то металлолом или «самый-самый топовый продукт» с платной дополнительной установкой приложений или страховкой на случай если и ваш смартфон вдруг «заразится коронавирусом».
Помните, что работники торговых сетей люди подневольные и желающие неплохо заработать на вас. Поэтому они будут делать все, чтобы продать вам определенные модели устройств, за которые они могут получить неплохие бонусы. При всей их нарочитой открытости и приятности, для многих из них, вы потенциальная «жертва», которая попадется на их уловки и расстанется с кругленькой суммой средств, уверовав, что «плохого продавец не посоветует».
Вот так мы рассказали вам о первой ошибке при покупке смартфона — принимать на веру слова продавцов-консультантов. В наш информационный век нет недостатка в информации. Читайте и смотрите обзоры от разных ресурсов и делайте осознанный и вдумчивый выбор в пользу того или иного устройства, не полагаясь на субъективное мнение «торгашей».
На чем бы еще поживиться
А вторая ошибка неразрывно связана все с теми же продавцами, которые не прочь немного поживиться на вашей неопытности, навязав какую-то услугу. Они делают все, чтобы продать вам что-то ненужное или предложив выполнить за деньги манипуляции, с которыми может справиться даже школьник, хоть мало-мальски разбирающийся в смартфонах. Речь идет об установке каких-то приложений или программ. Поверьте, всего немного опыта и желания разобраться — вы сможете и сами впоследствии установить утилиты, не прикладывая особых усилий. И сделаете это легко и играючи. А главное — бесплатно. Платить свои кровные за то, что сотрудник торговой сети установит вам из Google Play какую-то утилиту, согласитесь, вверх безрассудства и бестолковой траты средств.
Смотрим, внимаем и думаем
Если вы последовали нашему совету или уже давно стали завсегдатаем YouTube в поисках обзоров электроники, мы хотим вас предостеречь. Давайте только будем внимательны и зорко следить за тем, что какой-то канал на YouTube может подменять понятия, недоговаривать и старательно сглаживать «шероховатости». Такие явления не редко можно встретить при просмотре роликов, созданных каналами, которые принадлежат каким-то крупным торговым сетям.
Одна из главных целей создания канала — продвигать и популяризировать товары. Их будут старательно «облизывать» снимать с красивых и правильных ракурсов, а также расскажут, что он «даст прикурить конкурентам» и это то, о чем все давно мечтали. Перечитайте «первую серию» нашего описания, и вы поймете, почему все же стоит относиться к подобным обзорам со здоровой долей скепсиса и не допускать третью по счету ошибку.
Не мните из себя экспертов
Если вам кажется, что, придя в магазин, и взяв в руки разные устройства, вы все сразу поймете — то вы жертва собственных заблуждений и стереотипов. И мы говорим о четвертой ошибке при выборе смартфона. Находясь в стенах магазина нельзя полностью разобраться во всех тонкостях, вроде качества дисплеев, звучания и фотовозможностей смартфонов. Условия тут не идеальные и за пару минут сделать выводы о сильных или слабых сторонах устройств, попросту невозможно. Тем удивительнее видеть в салонах пользователей, которые с видом «ценителей» и «экспертов» пытаются сделать сравнение и выбор. Кроме визуального восприятия от устройства вы ничего другого не получите, и не поймете. И ждать большего, не стоит.
Большая диагональ дисплея не равно большая лопата
Не поверите, но сейчас сложно объективно представить габариты корпуса смартфона, ориентируясь на диагональ дисплея. Последние поколения устройств выходят с увеличенной диагональю экрана, хотя пользователи не прочь увидеть варианты покомпактнее. Что такое небольшой дисплей? Это примерно 5-5,5 дюймов по меркам устройств, которые выходили пару-тройку лет назад при относительно крупных рамках сверху и снизу. А сегодня при сходных габаритах корпусов речь идет о безрамочных дисплеях с диагональю, шагнувшей за пределы 6 дюймов.
Поэтому перестаньте допускать шестую по счету ошибку и представлять размеры корпуса, ориентируясь на диагональ дисплея. Теперь оценивать размеры мобильника стоит только по габаритам в описании технических характеристик. Если хотите в реальности оценить, хватит ли вашей ладони, чтобы там комфортно уместился современный лопатофон, добро пожаловать в магазин, где вы сможете повертеть новинку в руках.
Бренд наше все. Или все же нет?
Когда лет семь-восемь назад мы выбирали себе смартфон, то, как правило, это было творение Samsung, LG, Motorola. Самые отважные ребята изучали характеристики китайских творений «за доллар» и покупали какой-нибудь Meizu, Huawei, Xiaomi, Elephone, ZTE, Coolpad или Alcatel в надежде, что китайский «самопал» не умрет через пару месяцев эксплуатации. Но теперь некоторые «герои былых времен» либо на ладан дышат или изрядно зазвездились.
А есть еще те, кто все еще ностальгирует по былой Nokia и готов и дальше быть преданным марке. Но помните, что современная Nokia — все еще бледная тень легендарной Nokia. Кстати, сейчас эта марка практически отдана на откуп китайцам, которые паразитируют на легенде. Движимая твердой рукой китайцев работает и Mororola. Не живите былыми воспоминаниями. И это ошибка номер шесть. Сейчас времена других брендов. Смотрите в сторону других марок.
Вниманию поклонников громких имен
Но сколько покупателя «не корми», он все равно на айфоны и устройства Samsung смотрит. Чаще всего напрасно. Иногда после знакомства с устройствами грандов, вас может охватить культурный шок в сравнении с «китайщиной» — настолько все плохо у изрядно зазвездившихся брендов, позиционирующих себя как элиту смартфоностроения. Все чаще хороший смартфон = китайский смартфон. Надо отдать должное китайцам. Теперь их устройства собираются не руками бывших тружеников рисовых полей в подвалах, а на современных фабриках, где качеству исполнения уделяется много внимания.
Но полностью игнорировать бренд, тоже нельзя. Как не парадоксально прозвучит эта девятая ошибка. Знаменитые и проверенные временем бренды все же дорожат имиджем и предпочитают не продавать какую-то безнадежную мерзость. Будем откровенны, тратить деньги на Самсунг, пусть даже иногда и переплачивая, все же приятнее, чем приобретать что-то от «Блюбу» или «Умидиджи». Последние очень любят расхваливать свои продукты, наделяя их практически «супервозможностями», но делая ставку на не самое лучшее железо и забывая о поддержке устройств.
Помните, что есть и так называемый «азиатский люкс». Это компании с раскрученными именами, которые научились конструировать качественные смартфоны. Список производителей добротных устройств выглядит примерно так: Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, Asus. Но мы назвали только главных действующих лиц.
Хочу всего и побольше
Продолжая рассказ о выборе современных смартфонах, нельзя не вспомнить про новую моду на дисплеи с повышенной герцовкой, кучу камер и «миллион» пикселей. Производители хвалятся камерами разрешением 48 Мп, 64 Мп и 108 Мп. Но есть ли в этом практический смысл? Как правило, нет. Высокое разрешение не гарантирует высокое качество. Щедро насыпав мегапикселей, производители умалчивают, что толку от них не много и для большинства сценариев съемки вполне достаточно камер с более скромным разрешением.
Нам не нужен дорогой смартфон. А вам?
Пока производители смартфонов соревнуются, кто выкатит более неадекватную цену за свое творение, самое время задуматься, а стоит ли платить такие деньжища? И самое главное — за что? Если у вас денег вагон и маленькая тележка, тогда вы можете поддаться соблазну и купить все что заблагорассудится.
Но большинство из нас люди со среднестатистическим доходом без попыток казаться олигархами. Для нас смартфон — важный инструмент, где «все в одном». Поэтому нам важно тратить оправданно и за нужный товар. Нам не нужен аппарат, где превысили адекватный порог наращивания мощности, мегапикселей и стоимости.
Сейчас смартфон перестал быть олицетворением статусности, имиджа и по нему больше не встречают. Поэтому не стоит тратить большие суммы средств на мобильное устройство — оно того не стоит. Лучше расставьте приоритеты и определитесь, что вы хотите получить от смартфона. От этого и «пляшите». Возможно, под ваши запросы идеально впишется даже обычный бюджетник, и большего вам и не нужно.
Делить смартфоны на плохие или хорошие, ориентируясь только на цену — глупо. Многие флагманы — это про «красиво и богато», но избыточно. Если же денег у вас немного, но вы готовы питаться лапшой быстрого приготовления или вовсе голодать, затянуть на шею петлю от кредита или продать почку — не будем останавливать вас. Мы ратуем за адекватный способ экономии средств и разумный выбор. А в вашем случае, эти доводы не действуют, разум затмевает желание обладать навороченной трубкой. Возможно, это сделает вас счастливее. Хотя вряд ли.
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