Если пора купить новый смартфон — главные ошибки при выборе смартфона

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Не совершайте эти ошибки при покупке смартфона

Нет, мы не собираемся писать длинную тираду на тему того, что «не нужно тратить много денег, покупайте недорогие устройства, а не флагманы». И не станем вам впаривать какие-то товарные позиции, преподнося их как оптимальный выбор. Постараемся мы обойти стороной и тему, где стоит приобретать смартфоны: в онлайн-магазинах или торговых точках. Мы просто расскажем, пожалуй, о главных принципах и ошибках при покупке мобильников в наше безденежное и непростое время. Разбираемся в неочевидных истинах при выборе смартфона.

Не попадите впросак из-за неопытности и доверчивости

Само собой, описанные нами девять ошибок скорее можно отнести к моральным установкам, чем к практическим советам. Просто не забывайте о них, когда начнете терять голову от проповедей продавцов-консультантов, которые начнут вам расхваливать ту или иную модель, пытаясь впечатлить какими-то параметрами устройств. Они уж мастаки в том, чтобы понуждать купить какой-то металлолом или «самый-самый топовый продукт» с платной дополнительной установкой приложений или страховкой на случай если и ваш смартфон вдруг «заразится коронавирусом».

Помните, что работники торговых сетей люди подневольные и желающие неплохо заработать на вас. Поэтому они будут делать все, чтобы продать вам определенные модели устройств, за которые они могут получить неплохие бонусы. При всей их нарочитой открытости и приятности, для многих из них, вы потенциальная «жертва», которая попадется на их уловки и расстанется с кругленькой суммой средств, уверовав, что «плохого продавец не посоветует».

Вот так мы рассказали вам о первой ошибке при покупке смартфона — принимать на веру слова продавцов-консультантов. В наш информационный век нет недостатка в информации. Читайте и смотрите обзоры от разных ресурсов и делайте осознанный и вдумчивый выбор в пользу того или иного устройства, не полагаясь на субъективное мнение «торгашей».

На чем бы еще поживиться

А вторая ошибка неразрывно связана все с теми же продавцами, которые не прочь немного поживиться на вашей неопытности, навязав какую-то услугу. Они делают все, чтобы продать вам что-то ненужное или предложив выполнить за деньги манипуляции, с которыми может справиться даже школьник, хоть мало-мальски разбирающийся в смартфонах. Речь идет об установке каких-то приложений или программ. Поверьте, всего немного опыта и желания разобраться — вы сможете и сами впоследствии установить утилиты, не прикладывая особых усилий. И сделаете это легко и играючи. А главное — бесплатно. Платить свои кровные за то, что сотрудник торговой сети установит вам из Google Play какую-то утилиту, согласитесь, вверх безрассудства и бестолковой траты средств.

Смотрим, внимаем и думаем

Если вы последовали нашему совету или уже давно стали завсегдатаем YouTube в поисках обзоров электроники, мы хотим вас предостеречь. Давайте только будем внимательны и зорко следить за тем, что какой-то канал на YouTube может подменять понятия, недоговаривать и старательно сглаживать «шероховатости». Такие явления не редко можно встретить при просмотре роликов, созданных каналами, которые принадлежат каким-то крупным торговым сетям.

Одна из главных целей создания канала — продвигать и популяризировать товары. Их будут старательно «облизывать» снимать с красивых и правильных ракурсов, а также расскажут, что он «даст прикурить конкурентам» и это то, о чем все давно мечтали. Перечитайте «первую серию» нашего описания, и вы поймете, почему все же стоит относиться к подобным обзорам со здоровой долей скепсиса и не допускать третью по счету ошибку.

Не мните из себя экспертов

Если вам кажется, что, придя в магазин, и взяв в руки разные устройства, вы все сразу поймете — то вы жертва собственных заблуждений и стереотипов. И мы говорим о четвертой ошибке при выборе смартфона. Находясь в стенах магазина нельзя полностью разобраться во всех тонкостях, вроде качества дисплеев, звучания и фотовозможностей смартфонов. Условия тут не идеальные и за пару минут сделать выводы о сильных или слабых сторонах устройств, попросту невозможно. Тем удивительнее видеть в салонах пользователей, которые с видом «ценителей» и «экспертов» пытаются сделать сравнение и выбор. Кроме визуального восприятия от устройства вы ничего другого не получите, и не поймете. И ждать большего, не стоит.

Большая диагональ дисплея не равно большая лопата

Не поверите, но сейчас сложно объективно представить габариты корпуса смартфона, ориентируясь на диагональ дисплея. Последние поколения устройств выходят с увеличенной диагональю экрана, хотя пользователи не прочь увидеть варианты покомпактнее. Что такое небольшой дисплей? Это примерно 5-5,5 дюймов по меркам устройств, которые выходили пару-тройку лет назад при относительно крупных рамках сверху и снизу. А сегодня при сходных габаритах корпусов речь идет о безрамочных дисплеях с диагональю, шагнувшей за пределы 6 дюймов.

Поэтому перестаньте допускать шестую по счету ошибку и представлять размеры корпуса, ориентируясь на диагональ дисплея. Теперь оценивать размеры мобильника стоит только по габаритам в описании технических характеристик. Если хотите в реальности оценить, хватит ли вашей ладони, чтобы там комфортно уместился современный лопатофон, добро пожаловать в магазин, где вы сможете повертеть новинку в руках.

Бренд наше все. Или все же нет?

Когда лет семь-восемь назад мы выбирали себе смартфон, то, как правило, это было творение Samsung, LG, Motorola. Самые отважные ребята изучали характеристики китайских творений «за доллар» и покупали какой-нибудь Meizu, Huawei, Xiaomi, Elephone, ZTE, Coolpad или Alcatel в надежде, что китайский «самопал» не умрет через пару месяцев эксплуатации. Но теперь некоторые «герои былых времен» либо на ладан дышат или изрядно зазвездились.

А есть еще те, кто все еще ностальгирует по былой Nokia и готов и дальше быть преданным марке. Но помните, что современная Nokia — все еще бледная тень легендарной Nokia. Кстати, сейчас эта марка практически отдана на откуп китайцам, которые паразитируют на легенде. Движимая твердой рукой китайцев работает и Mororola. Не живите былыми воспоминаниями. И это ошибка номер шесть. Сейчас времена других брендов. Смотрите в сторону других марок.

Вниманию поклонников громких имен

Но сколько покупателя «не корми», он все равно на айфоны и устройства Samsung смотрит. Чаще всего напрасно. Иногда после знакомства с устройствами грандов, вас может охватить культурный шок в сравнении с «китайщиной» — настолько все плохо у изрядно зазвездившихся брендов, позиционирующих себя как элиту смартфоностроения. Все чаще хороший смартфон = китайский смартфон. Надо отдать должное китайцам. Теперь их устройства собираются не руками бывших тружеников рисовых полей в подвалах, а на современных фабриках, где качеству исполнения уделяется много внимания.

Но полностью игнорировать бренд, тоже нельзя. Как не парадоксально прозвучит эта девятая ошибка. Знаменитые и проверенные временем бренды все же дорожат имиджем и предпочитают не продавать какую-то безнадежную мерзость. Будем откровенны, тратить деньги на Самсунг, пусть даже иногда и переплачивая, все же приятнее, чем приобретать что-то от «Блюбу» или «Умидиджи». Последние очень любят расхваливать свои продукты, наделяя их практически «супервозможностями», но делая ставку на не самое лучшее железо и забывая о поддержке устройств.

Помните, что есть и так называемый «азиатский люкс». Это компании с раскрученными именами, которые научились конструировать качественные смартфоны. Список производителей добротных устройств выглядит примерно так: Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, Asus. Но мы назвали только главных действующих лиц.

Хочу всего и побольше

Продолжая рассказ о выборе современных смартфонах, нельзя не вспомнить про новую моду на дисплеи с повышенной герцовкой, кучу камер и «миллион» пикселей. Производители хвалятся камерами разрешением 48 Мп, 64 Мп и 108 Мп. Но есть ли в этом практический смысл? Как правило, нет. Высокое разрешение не гарантирует высокое качество. Щедро насыпав мегапикселей, производители умалчивают, что толку от них не много и для большинства сценариев съемки вполне достаточно камер с более скромным разрешением.

Нам не нужен дорогой смартфон. А вам?

Пока производители смартфонов соревнуются, кто выкатит более неадекватную цену за свое творение, самое время задуматься, а стоит ли платить такие деньжища? И самое главное — за что? Если у вас денег вагон и маленькая тележка, тогда вы можете поддаться соблазну и купить все что заблагорассудится.

Но большинство из нас люди со среднестатистическим доходом без попыток казаться олигархами. Для нас смартфон — важный инструмент, где «все в одном». Поэтому нам важно тратить оправданно и за нужный товар. Нам не нужен аппарат, где превысили адекватный порог наращивания мощности, мегапикселей и стоимости.

Сейчас смартфон перестал быть олицетворением статусности, имиджа и по нему больше не встречают. Поэтому не стоит тратить большие суммы средств на мобильное устройство — оно того не стоит. Лучше расставьте приоритеты и определитесь, что вы хотите получить от смартфона. От этого и «пляшите». Возможно, под ваши запросы идеально впишется даже обычный бюджетник, и большего вам и не нужно.

Делить смартфоны на плохие или хорошие, ориентируясь только на цену — глупо. Многие флагманы — это про «красиво и богато», но избыточно. Если же денег у вас немного, но вы готовы питаться лапшой быстрого приготовления или вовсе голодать, затянуть на шею петлю от кредита или продать почку — не будем останавливать вас. Мы ратуем за адекватный способ экономии средств и разумный выбор. А в вашем случае, эти доводы не действуют, разум затмевает желание обладать навороченной трубкой. Возможно, это сделает вас счастливее. Хотя вряд ли.