Если Xiaomi выпустит такие умные очки, купите их?

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Xiaomi показала концептуальные умные очки

Скорее всего, многие из вас не понимают, зачем нужны умные очки. Если к умным гаджетам на запястье мы худо-бедно привыкли, то вот причин обзавестись умными очками у нас почти нет. Гаджет слишком специфичный, малофункциональный, требующий привыкания и способный принести дискомфорт, особенно тем, кто носит обычные очки на постоянной основе.

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Тем не менее, производителей это не останавливает и сегодня Xiaomi представила свои концептуальные очки. С виду они выглядят как обычные очки, разве что сама оправа массивнее и толще. Фишка новинки — «оптическая волноводная технология microLED». Сама компания заявляет, что умные очки можно использовать для звонков, просмотра сообщений, навигации, создания фото и прочих задач.

В Xiaomi Smart Glasses скрывается миниатюрный 0,13-дюймовый microLED-дисплей размером с рисовое зерно. Размер пикселя равен всего 4 мкм и каждый из них подсвечивается отдельно, чтобы сделать картинку более яркой и предложить глубокий черный цвет. В основе очков есть 4-ядерный чип и предложили операционную систему Android.

Xiaomi заявляет, что сделала ставку на монохромный дисплей, способный достигать максимальной яркости в два миллиона нит. Благодаря отражению и диффузии линзы оптического волновода человеческий глаз может видеть изображение гораздо большего размера. При этом понадобился всего один объектив, тогда как аналоги предлагают сложные системы из нескольких объективов и зеркал.

Интересно, что компания позиционирует Xiaomi Smart Glasses как самодостаточный и самостоятельный продукт, а не как дополнительный дисплей смартфона. Это достаточно сложное устройство, состоящее из 497 компонентов. Основной способ взаимодействия с очками — голосовой ассистент XiaoAI.

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Для визуализации на передней панели умных очков установлена ​​5-мегапиксельная камера. Рядом с ней есть индикатор, который загорается, сигнализируя, что камера активна. Там же расположился микрофон, который использует собственный алгоритм перевода для перевода в реальном времени и транскрибирования звука в текст.

Сами очки на данный момент лишь концепт и демонстрация «мы можем». Об их коммерческом воплощении не сказано ни слова.

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Источник: androidauthority