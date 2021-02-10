Европейская цена Redmi 10 и загадка с NFC

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Дороже, чем в Китае

В августе состоялась премьера Redmi 10, который стал претендентом на звание «топа за свои деньги». На стороне этого смартфона 90-герцовый дисплей, стереозвук, емкая батарейка и приятная внешность. Его можно приобрести в Китае, а на рынок Индии его вывели как Redmi 10 Prime, попутно увеличив ему емкость аккумулятора.

На очереди — выход Redmi 10 на европейский рынок. Как это часто бывает, инсайдеры первыми узнали о том, сколько будут просить в Европе за смартфон. Поделился информацией с широкой аудиторией известный информатор Роланд Квандт. По его данным, Redmi 10 станут предлагать европейским потребителям в версиях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 180 и 200 евро соответственно. Столько же просят за него в Китае, но в долларах США.

Информатор также заявил о том, что он не может уверенно говорить о том, будет модуль NFC в смартфоне или нет. По его словам, он нигде не встречал упоминания, что NFC предложат, поэтому он не уверен, что эта функция будет. Также источник не называл дату, когда в Европе представят Redmi 10. Возможно, это произойдет 15 сентября во время предстоящего мероприятия, посвященного анонсу серии XiaoMi 11T и глобальному релизу Xiaomi Mi Pad 5.

Что касается характеристик Redmi 10, то они должны дублировать те, которые предложили в китайской версии смартфона. Он получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чип Helio G88, батарейку на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и четверную тыльную камеру с ключевым сенсором на 50 Мп.

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Источник: twitter